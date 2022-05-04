بشرى الملا تشارك الأيتام فرحة عيد الفطر

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

زارت د. بشرى عبدالله الملا مدير عام هيئة الرعاية الأسرية، بيوت الأبناء في ثاني أيام عيد الفطر المبارك لتقديم التهنئة لأبناء الهيئة في لفتة إنسانية لرسم البهجة والسرور على وجوههم، وسيراً على نهج قادتنا في التلاحم الأسري.

واستهلت مدير عام الهيئة زيارتها بتقديم التهنئة للأبناء والقائمين عليهم من المانحين والمانحات، وتقدمت لهم بالشكر تقديراً لجهودهم المبذولة في دمج أبناء الهيئة في المجتمع ورعايتهم وإضفاء جو من المرح ورسم البسمة على وجوههم، كما استقبلها الأبناء بباقات الزهور.

واطلعت على ما تحويه البيوت وحجم الرعاية والعناية التي تقدمها الهيئة لأبنائها من رعاية شاملة، مشيرة إلى أن الهيئة لا تألو جهداً في توفير الدعم الكامل لهم من خلال العمل على دمجهم بالمجتمع وهم جزء لا يتجزأ منه، فيما عبر الأطفال عن سعادتهم بتلك الزيارة التي أدخلت الفرحة عليهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز