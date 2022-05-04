ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة في الإمارات غداً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، تكون شمالية غربية إلى جنوبية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

وذكر المركز - في نشرته اليومية - أن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفاً إلى متوسط، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 34: 16، والثاني عند الساعة 03:13، والجزر الأول عند الساعة 09:46، والثاني عند 20:48.

ولفت إلى أن الموج في بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 23:27، والجزر الأول عند الساعة 18:30، والثاني عند الساعة 06:26.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 36 24 70 25 دبي 37 24 75 30 الشارقة 38 23 80 30 عجمان 38 25 85 30 أم القيوين 38 22 80 30 رأس الخيمة 38 24 80 25 الفجيرة 35 27 80 35 العين 41 21 65 20 ليوا 42 27 65 15 الرويس 43 21 60 25 السلع 43 22 60 25 دلما 35 26 70 30 طنب الكبرى 35 26 75 30 طنب الصغرى 36 26 75 30 أبو موسى 36 26 75 30 .

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