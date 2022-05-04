محمد بن زايد يتبادل التهاني بعيد الفطر مع رئيس وزراء باكستان

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالاً هاتفياً من شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة تبادلا خلاله التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك.. سائلين المولى تعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

وأعرب سموه ورئيس وزراء باكستان عن تمنياتهما للبلدين وشعبيهما دوام التقدم والرفعة وأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على الشعوب الإسلامية وشعوب العالم أجمع وهي تنعم بالأمن والاستقرار والازدهار.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز