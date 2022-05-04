حمدان بن محمد: دبي ستكون دائماً جزءاً من المستقبل ومحركاً أساسياً لتقنياته الجديدة

المصدر: دبي – البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي كانت ولا تزال سبّاقة في مواكبة المتغيرات التقنية الحديثة كافة، بل الإسهام في صنع مستقبل هذه التقنيات.

جاء ذلك بمناسبة إعلان سموه، أمس، إطلاق مقر أول هيئة تنظيمية حكومية في العالم في عالم الميتافيرس، وذلك عبر تأسيس مقر كامل لسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية في «ذا ساند بوكس»، العالم الافتراضي الأسرع نمواً، مشيراً سموه إلى أن هذا المقر هو «نموذج جديد لإدارة وتوسيع أعمالنا الحكومية».

وقال سموه : «اليوم توجد أول سلطة حكومية في إمارة دبي في عالم الميتافيرس لتدشن مرحلة جديدة في تقديم خدماتنا الحكومية والتنظيمية والرقابية لجمهور مفتوح وعابر للحدود عبر أدوات مستقبلية حديثة، إذ تعمل سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية على بناء قطاع اقتصادي جديد يخدم اقتصادنا الوطني ويسهم في توفير فرص استثمارية واقتصادية للمتعاملين عبر توفير حلول تنظيمية آمنة ومستدامة، واليوم عبر وجود هذه السلطة في عالم الميتافيرس فإننا نبدأ مرحلة تاريخية تقنية جديدة في مسيرة حكومة دبي سيكون لها تأثيراتها الإيجابية على المدى الطويل».

وأضاف سموه: «تم تأسيس سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية هيئةً تنظيميةً تهدف إلى تقديم الدعم والتوسع الآمن لهذا القطاع الذي يشهد توجهاً سريعاً نحو اللامركزية ومن خلال توسيع موارد سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية لتصل إلى جمهور عابر للحدود من خلال الميتافيرس، تعمل دبي على إنشاء نموذج أولي لإطار عمل تنظيمي لامركزي، كما تعمل على تشجيع قادة الفكر حول العالم، بما فيهم السلطات الدولية والهيئات التنظيمية والمعنيون بالحوكمة وقادة الأعمال على المشاركة وتبادل المعرفة وحل المشكلات بشكل جماعي، وذلك من أجل تمكين قطاع الأصول الافتراضية من اكتساب المرونة الاقتصادية، وتوسيع نطاقه الاجتماعي، وإسهامه في تحقيق الاستدامة البيئية».

وقال سموه في تغريدات على موقع التواصل «تويتر»: «نعلن اليوم إطلاق مقر أول هيئة تنظيمية حكومية في العالم في عالم الميتافيرس.. وذلك عبر تأسيس مقر كامل لسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية في ذا ساند بوكس العالم الافتراضي الأسرع نمواً.. نموذج جديد لإدارة وتوسيع أعمالنا الحكومية». وأضاف سموه: «وجود سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية في عالم الميتافيرس سيعمل على تقديم خدماتنا التنظيمية والرقابية لجمهور واسع عابر للحدود وبتقنيات مستقبلية موثوق بها.. حكومة دبي ستكون دائماً جزءاً من المستقبل.. ومحركاً أساسياً لتقنياته الجديدة».

ترسيخ وتمكين

وأعلنت سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة عن دخولها الميتافيرس، وتأسيس مقر رئيس لها في العالم الافتراضي «ذا ساند بوكس». وبصفتها أول جهة تنظيمية في العالم تدخل عالم الميتافيرس، تسعى سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة إلى ترسيخ حضورها في العالم الافتراضي وتمكين مكوّنات هذا القطاع من الوصول إلى خدماتها في محيطها التقني الرقمي، بالإضافة إلى تسهيل التعاون بين مقدمي خدمات الأصول الافتراضية العالميين، وقادة الفكر في قطاع الأصول الافتراضية، والسلطات التنظيمية الدولية.

وأُسست سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة لتوفير إطار عمل آمن ومتقدّم لتمكين قطاع الأصول الافتراضية من التوسّع، وفي الوقت نفسه، لضمان حماية السوق والمستثمر، وتتوقع السلطة تنظيم أسس ومبادئ تقديم الخدمات والأنشطة بدلاً من استمرار إطلاق المنتجات والتقنيات الأساسية. وتعكس هذه الخطوة المهمة ثقة حكومة دبي بأن الأصول الافتراضية جزء لا يتجزأ من الاقتصاد الرقمي المستقبلي، وتؤكّد استعدادها لترسيخ مكانة الإمارة عاصمةً للأصول الافتراضية في العالم.

قادة التغيير

وانطلاقاً من التزامها الواضح تمكين حرية ممارسة الأنشطة الاقتصادية في الميتافيرس، تنضم سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة بدخولها عالم الميتافيرس إلى قادة التغيير في القطاع الخاص والمبتكرين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية والمهنية، بالإضافة إلى الترفيه والسلع الاستهلاكية، وبما يتجاوز ما هو متوقّع من عالم الألعاب ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية، وسيكون مقر السلطة في الميتافيرس VARA MetaHQ القناة الأساسية لتعاون السلطة مع مقدمي خدمات الأصول الافتراضية في جميع أنحاء العالم لفتح الباب للطلبات الجديدة، وتمكين أصحاب التراخيص الأصغر سناً من دخول عالم الميتافيرس، وتبادل المعرفة والخبرات مع المستهلكين والمنظمين الأقران لرفع مستويات الوعي، وتمكين التبني الآمن، ودفع قابلية التشغيل البيني العالمي.

من جانبه قال هلال سعيد المري، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي: «تعد إمارة دبي قطاع الأصول الافتراضية محركاً مهماً للاقتصاد العالمي في المستقبل.. لقد أسست سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة في لحظة محورية استجابة لتوسّع الإطار القانوني الحديث والمتطور للغاية للإمارة والذي ينظم الأنشطة المتعلّقة بالأصول الافتراضية.. وبصفتها أول جهة تنظيمية متخصصة في قطاع الأصول الافتراضية على مستوى العالم، فإن وجود مقر لسُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة في الميتافيرس يجعل الإمارات العربية المتحدة أول سلطة قضائية تدخل هذا العالم الافتراضي، ما يعكس تطلعات القيادة الرشيدة لتأسيس سوق جديد بلا حدود يضمن الحرية الاقتصادية المستدامة».

وأضاف: «إن امتلاك سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة الأراضي في ذا ساند بوكس يرمز إلى إيماننا بهذا القطاع، وتقع المسؤولية على عاتقنا كحكومة لكي نكون الجسر الذي يمكّن المستثمرين والمستهلكين من دخول هذا القطاع بأمان، والتعاون لتنمية الاقتصاد.. وبالإضافة إلى تحقيق فائدة اقتصادية مباشرة وتسريع نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، ترى سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة أن هذه هي الخطوة الأولى نحو التعلّم المشترك وتطوير الخبرات بين مختلف الجهات التنظيمية حول العالم، ليمكن للمجتمع الدولي الاستفادة من الاقتصاد الافتراضي الذي أصبح بإمكانه التوسّع بأمان وبشكل مستدام».

«ذا ساند بوكس»

تم تأسيس «ذا ساند بوكس» في عام 2011، واكتسب شعبية سريعة وأصبح يحظى بمكانة بارزة منصة رائدة للحصول على قطع أراضٍ في الميتافيرس، وجرى تحميله أكثر من 4 ملايين مرّة حول العالم، وحظي باستثمار بقيمة 93 مليون دولار من «سوفت بنك»، وتمثل كل قطعة أرض في الميتافيرس مساحة افتراضية لشراء الأصول الرقمية وبيعها وإنشائها وتبادلها باستخدام تقنية إيثيريوم لبلوك تشين.

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