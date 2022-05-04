عيد الفطر في الإمارات يزخر بأجواء السعادة والمرح

المصدر: متابعة - قسم المحليات

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد ثاني أيام عيد الفطر المبارك في دولة الإمارات أجواء مميزة من السعادة والمرح والترفيه، إذ شهدت العديد من المرافق السياحية والشواطئ والحدائق بالدولة إقبالاً لافتاً من الأسر والزوار، وتم تنظيم العديد من الفعاليات والعروض الترفيهية احتفالاً بالمناسبة.

وواصلت مراكز التسوق والحدائق والشواطئ في إمارة دبي تقديم تجارب ترفيهية ممتعة للزوار خلال عطلة عيد الفطر السعيد، وشهدت مراكز التسوق في ثاني أيام العيد ارتفاعاً في أعداد الزوار، واستقطبت العروض والأنشطة الترفيهية والأجواء الاحتفالية والتنزيلات المتنوعة، الزوار، وجذب طرح المتاجر في المراكز المختلفة لعروض التخفيضات الزائرين، مما يعكس مسيرة الانتعاش التي يشهدها قطاع التجزئة، وشهدت العديد من السلع تنزيلات، كالملابس الجاهزة والعطور، والأحذية والحقائب الجلدية، والأجهزة الإلكترونية، والأثاث والمفروشات وغيرها، وكانت الحركة التجارية كبيرة خلال فترة عيد الفطر، حيث عادت إلى مستوياتها التي كانت سائدة قبل الجائحة نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة للسيطرة عليها.

كما واصلت حدائق وشواطئ دبي استقبال الزوار الذين توافدوا إليها خلال اليوم الثاني من عيد الفطر السعيد وشهدت إقبالاً كبيراً منذ الساعة الثامنة صباحاً حيث فتحت الحدائق أبوابها لاستقبال العائلات والأفراد، الذين استمتعوا بالطبيعة والأجواء المفتوحة.

وخصصت دبي مساحات كبيرة للحدائق العامة والمسطحات الخضراء إدراكاً لقيمة هذه الإضافة المهمة لنوعية الحياة، إذ تحرص حكومة دبي على أن تكون الأفضل عالمياً، سعياً لتحقيق الهدف الأول لكافة جهودها ومبادراتها ومشاريعها، وهو سعادة الإنسان وراحته، وأن تكون دبي المدينة الأفضل في العالم للحياة والعمل، وكذلك للزيارة.

واتخذت بلدية دبي كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال الجمهور، حيث توفر الحدائق والشواطئ في إمارة دبي تجارب مميزة بالقرب من الطبيعة مع خيارات متنوعة من المناطق والمرافق الترفيهية، لتتناسب مع خطط الزوار خلال عطلة عيد الفطر السعيد بغية الاستمتاع في أوقاتهم مع العائلات والأصدقاء.

طقس

كما واصل سكان أبوظبي فرحتهم بعيد الفطر المبارك لليوم الثاني على التوالي، مستمتعين بأجواء الطقس المعتدلة، وقد قصد جمهور وجهات ومنتزهات عديدة شملت حدائق «أم الإمارات، والكورنيش، والباهية، ومنتزه خليفة، والدولفين»، بجانب عدد كبير منتشر في ضواحي الإمارة، وقد استقبلت الحدائق الزوار من الساعة 8 صباحاً حتى منتصف الليل.

واتجه زوار في الصباح وبعد الظهيرة إلى الشواطئ المفتوحة المجانية للاستمتاع بأجواء العيد، من خلال ممارسة العائلة للسباحة وأكثر الشواطئ جذباً للزوار شاطئ الحديريات، وذلك لجمال المياه والخدمات الموجودة والتي تشمل دورات مياه للاستحمام، ومواقف سيارات تستوعب أعداداً كبيرة بالإضافة إلى الكافيهات والمطاعم المنتشرة على طول خط ممشى الشط، لتعطي مساحة جيدة للاسترخاء والتمتع بالمناظر الخلابة.

كما استوعبت ياس ووتروورلد أبوظبي الواقعة في جزيرة ياس زواراً خصوصاً الأطفال الراغبين بالاستمتاع بالألعاب المائية وتعتبر مقصداً جاذباً للأسرة، فيما يعتبر «ذا ناشونال اكواريوم» من المواقع السياحية المميزة في مشروع القناة وقد لاقى رواجاً كبيراً من الزوار خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وهو حوض للأحياء المائية الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ويتيح للأسرة خوض تجربة فريدة والتنقل بين الأقسام المختلفة، والتي تضم أكثر من 200 سمكة قرش وراي من 25 نوعاً مختلفاً، ليمنح زوّاره فرصةً مذهلةً لاستكشاف عالم البحار والتعرف عن قرب على الأحياء البحرية.

ويتفرد «ذا ناشونال اكواريوم» بكونه حوض الأحياء المائية الوحيد في الإمارات الذي يحتضن أسماك قرش المطرقة الشهيرة، فضلاً عن قرش الثور الذي يُعتبر من أخطر أنواع القروش التي تعيش في الأنهار والمحيطات، ويُعرض في المنطقة لأول مرة.

في السياق، أكد الزوار علي الشحي محمد خاطر وسمير يزن وكارينا بتس أن اعتدال الطقس ساعدهم للاحتفال والاستمتاع بإجازة عيد الفطر المبارك، مشيرين إلى أنهم وضعوا برنامجاً لزيارتهم والتنقل بين المنتزهات المجانية في أبوظبي مثل الحدائق والشواطئ المفتوحة، بالإضافة إلى زيارات للأماكن السياحية وغيرها من المواقع في جزيرتي ياس والسعديات.



مواقع

وشهدت منطقة العين الخضراء خلال أيام عيد الفطر السعيد حراكاً سياحياً نشيطاً، سواء من المواطنين والمقيمين أو حتى الزوار القادمين من شتى إمارات الدولة، الذين حرصوا على زيارة العديد من المواقع السياحية والترفيهية كجبل حفيت والمبزرة الخضراء والحدائق العامة والمراكز التجارية، إلى جانب زيارة حديقة الحيوانات التي استقبلتهم بباقة من الفعاليات والبرامج الترفيهية ومشاهدة خيارات متنوعة من العروض والتجارب المثيرة والمشوقة.



ولم يفوت زوار وحتى مواطنو منطقة العين على أنفسهم في عيد الفطر السعيد فرصة زيارة أكثر المشاريع إثارة في حديقة الحيوانات، وذلك لمشاهدة أكثر من 400 حيوان بري في سفاري العين يمارس حياته اليومية بحرية دون أقفاص أو قيود، وليعيش الزائر تجربة جديدة وفريدة في عالم الحياة البرية، بالإضافة إلى منطقة إطعام الزراف ومملكة الأسود، وليس هذا فحسب، إذ يحرص عدد من المرشدين السياحيين والمرشدات السياحيات في سفاري العين على تعريف الزوار عن قرب على تفاصيل السفاري الذي يمثل البيئة الحقيقية للحيوانات في أفريقيا، وذلك وفقاً لاعتراف المنظمة الدولية لحدائق الحيوان، وتجدر الإشارة إلى أن السفاري يتكون من عدة برامج تأخذ الشخص إلى معايشة الأدغال الحقيقية في أفريقيا الطبيعية.



جبل حفيت

ويعتبر جبل حفيت جزءاً من منظومة العين السياحية، بعدما وجه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بشق طريق إلى قمته ليستطيع الزائر أن يرى على امتداد البصر جل مدينة العين وسط نسمات من الهواء العليل، فقد شهدت قمة الجبل إقبالاً لافتاً من الزوار في أيام العيد، خاصة وأن منطقة الجبل شهدت تطوراً في المرافق السياحية والخدمية، لاستقبال العدد المتزايد من السـياح والزوار من داخل الإمارات وخارجها، حيث يتمتع الزوار بالمشاهد الجمالية في المنطقة المحيطة به، وفي الطريق إلى قمة الجبل، يستطيع الزوار زيارة المواقع الأثرية الأخرى بالمنطقة واكتشاف الكهوف العديدة في الجبل، والاستمتاع بالتقاط أجمل الصور للأزهار الصحراوية التي تنبت بين الشقوق الصخرية بمختلف أنواعها وألوانها الزاهية، كما توجد بعض الحيوانات البرية والطيور.



عروض تراثية

واستقبل متحف قصر العين وواحة العين الزوار بعروض تراثية جميلة تمثلت في العيالة والرزفة، وتعد العيالة من الفنون الشعبية الإماراتية الأصيلة، وهي عبارة عن فن جماعي يتضمن غناء جماعياً، وتُؤدّى العيالة في كل المناسبات الاجتماعية والوطنية، وليس هذا فحسب، إذ يعد فن العيالة من الفنون التي لها مكانة خاصة في نفوس أبناء الإمارات، إذ تعتمد في الأساس على اللحن الصوتي والإبداع، ولا يستخدم في تلحينها الآلات الموسيقية، إنما تصدح بها حناجر الآباء والأجداد، في حين يعتبر فن الرزفة من الفنون الإماراتية الشعبية وتتم تأديته تعبيراً عن مشاعر الامتنان والبطولة، ويكون على شكل احتفال بالضيف أو كبار الشخصيات، كما أن له دوراً مهماً في الحفاظ على الشعر التقليدي.



كما شهدت الحدائق العامة في منطقة العين والمتنزهات الترفيهية والمراكز التجارية إقبال أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين وحتى الزوار الذين قدموا من شتى إمارات الدولة لقضاء إجازة العيد في المدينة الخضراء، وتم توزيع الحلويات على الزوار تعبيراً عن الفرحة بالعيد في مواقع العين السياحية.



عبق الأصالة

واستقبل بيت محمد بن خليفة زواره أيضاً بروح الماضي الممزوج بعبق الأصالة، حيث يأخذ البيت زواره في جولة يعرفهم فيها على دوره التراثي العريق في المجتمع المحلّي لمدينة العين، ويسعى البيت في حلته الجديدة إلى تحقيق التوازن في الحفاظ على القيم المادية وغير المادية ليستأنف إرثه بكونه مركزاً حيوياً يرحب بجميع سكان منطقة العين.



واستقبلت حدائق الشارقة زوارها في أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك، وفق مجموعة من الإجراءات والتدابير التي وضعتها بلدية الشارقة لمرتادي الحدائق، بهدف تنظيم عملية دخول الزوار وتوفير بيئة سليمة لقضاء أجمل الأوقات، فجهزت عدداً من الحدائق المنتشرة بالأحياء في مختلف أرجاء المدينة، ومنها حديقة النخيل التي تتمتع بالطابع العصري في التصميم والإنشاء وتحتوي على مناظر خلابة بمسطحاتها الخضراء وزهورها وأشجار النخيل اليانعة وخدماتها المتنوعة، فشهدت حديقة النخيل بالشارقة حضوراً كثيفاً من روادها – خصوصاً - من سكان المناطق المحيطة بها، احتفالاً بأجواء عيد الفطر المبارك، فقضت الأسر ومختلف فئات المجتمع أوقاتاً ممتعة بالحديقة التي ازدانت بأبهى حلة.

وأكد زوار الحديقة أنها تعد الخيار الأول للأسر لقضاء أجمل الأوقات للاستمتاع بالأجواء التي توفرها، حيث تمتد أشجار النخيل على مساحات واسعة منها، ما يشكل مكاناً مناسباً لجلوس الأسر تحت ظلالها، وذلك بعد أن تقيدوا بالإجراءات الاحترازية، مبينين أن بلدية الشارقة وفرت اللوحات الإرشادية المثبتة في أماكن متعددة والتي تعرف بالإجراءات التي ينبغي اتباعها عند زيارة الحديقة.

وكانت بلدية الشارقة هيأت الحدائق في مختلف مناطق الإمارة لاستقبال الزوار لقضاء الأوقات الممتعة برفقة أطفالهم واللعب واللهو في أجواء تغمرها السعادة خلال العيد، حيث تحرص البلدية على توفير الأجواء الجميلة وإتاحة الفرصة للأسر والعائلات وغيرهم من السكان للاستمتاع بالخدمات المتعددة التي توفرها الحدائق.

مرح

كما استقطب شاطئ عجمان الزوار والعديد من الأسر احتفالاً بعيد الفطر المبارك، حيث تجمعوا في جو من المرح، وتوجه العديد من المتنزهين إلى المطاعم والمقاهي المطلة على الشاطئ، فيما استقبلت منطقة «مارينا عجمان» أعداداً كبيرة من الجمهور.

وشكل شاطئ عجمان قبلة للقاصدين للتنزه والاستمتاع بأجواء البحر، وسط ممارسة الكثير من المتنزهين السباحة في الأماكن المسموح، في ظل تواجد فرقة الإنقاذ البحري التابعة لإدارة الدفاع المدني لمراقبة الشاطئ من أجل سلامة المتنزهين، وتم وضع لوحات تحذر من السباحة في الأماكن التي توجد بها تيارات بحرية من قبل دائرة البلدية والتخطيط وبالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني، بغرض تحذير رواد الشاطئ من السباحة في هذه الأماكن التي تشكل خطورة على سلامتهم.

كما تم تخصيص مسار خاص لممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية على طول امتداد الشاطئ، إلى جانب وجود ممرات لممارسة رياضة المشي، في حين يمارس العديد من الشباب لعب الكرة الطائرة وكرة القدم.

وكثفت الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان دوريات الإنقاذ البحري على امتداد شاطئ عجمان، من أجل توفير الأمن والسلامة للمتنزهين خلال أيام عطلة عيد الفطر المبارك، وحذرت الإدارة العامة الجمهور من السباحة في الأماكن الخطرة التي تتعرض لتيارات بحرية وفي حالة تقلبات الطقس وذلك بهدف حماية الأرواح من حوادث الغرق.

وأكد العقيد رائد عبيد الزعابي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان الجاهزية لتطبيق أفضل الممارسات في الوقاية والسلامة، والإطفاء، والإنقاذ ومواجهة الأزمات والكوارث، وحماية الأرواح والممتلكات.

وذكر أن الفرقة البحرية تعمل على مدار 24 ساعة طوال العام بهدف تأمين سلامة مرتادي الشواطئ وتقديم التوعية.

إقبال

إلى ذلك، شهد شاطئ المظلات بالفجيرة إقبالاً كبيراً من الأسر من مواطنين ومقيمين للاستمتاع بإجازة عيد الفطر المبارك في الهواء الطلق، حيث كانت وجهة مفضلة للعديدين لقضاء أجواء ممتعة خارج المنزل، ليمثل لهم متنفساً عائلياً طبيعياً، ليكتظ الشاطئ خلال فترة العصر بالزوار والسياح للتمتع بالوسائل الترفيهية المنتشرة على طول الشاطئ، والشعور بالاستجمام وسط الأجواء المنعشة والممتعة بقضاء إجازتهم مع أطفالهم، ليطلقوا لهم العنان يمارسون هواياتهم في الجري واللعب.

ويعتبر شاطئ المظلات من أحدث المشاريع المهمة في الإمارة، الواقع على ضفاف خليج عمان ويتوسط مدينة الفجيرة التي تحيطه كافة الخدمات والمرافق، ويعد المشروع تجربة ترفيهية متكاملة.

عائلات

وأوضحت عائلة سامي محمد أن شاطئ المظلات أصبح وجهة مفضلة لديهم خلال الإجازات الأسبوعية والعطل الرسمية، الذي يجد فيه ملاذاً طبيعياً بعيداً عن صخب المراكز وازدحاماً، ويجد أنه ممتع لأطفاله كونهم يستمتعون في اللعب بالألعاب الترفيهية الموجودة.

وأشار سليم خان من باكستان إلى أن أجواء العيد المعتدلة دفعته إلى الذهاب إلى شاطئ المظلات لما يوفره المكان من خدمات ترفيهية وأماكن للجلوس المطلة على مياه البحر، والاستمتاع بالأطعمة والمشروبات المقدمة من أهم المطاعم والكافيهات، وقال إنه يفضل قضاء الإجازات على الشواطئ لممارسة الهوايات المفضلة مثل رياضة المشي، إلى جانب تمتع صغارهم بالألعاب المخصصة في المكان.

وأعربت عائلة سعيد اليماحي عن فرحتهم بإجازة عيد الفطر المبارك، وقالوا إنهم انتهوا من الزيارات العائلية خلال فترة الصباح وتبادل التهاني والعيديات، وفضلوا فترة العصر الذهاب والاستمتاع في شاطئ المظلات مع أطفالهم في جو من الهدوء والانتعاش الذي يسود المكان، بعيداً عن الأماكن المغلقة، مستمتعين بنسائم البحر وهوائه العليل، وخدماته ومرافقه.

خدمات

وأوضح ماجد علي، مقيم في الفجيرة، أن شاطئ المظلات وجهتهم المحببة في الاجازات لما يقدمه من خدمات عديدة ومساحات مخصصة للجلوس والمشي ومسارات للدراجات، لافتاً إلى أنهم قرروا مع عائلات صديقة لهم بالتوجه وقضاء الإجازة هناك منذ ساعات العصر، للاستمتاع بمشاهدة الشاطئ المطل على بحر عمان، للشعور بالهدوء والاستجمام بعيداً عن أجواء المنزل، حيث يتميز الشاطئ بتنوع مطاعمه وتصميمه الابداعي، وألعابه المختلفة، التي تمنحهم الراحة والاستجمام، وترفه عن أطفالهم ليعودوا للدراسة بهمة ونشاط.

وقالت عائلة ربيع محمد من لبنان: إنهم سعيدون لأن إجازة عيد الفطر المبارك هذا العام طويلة، جاءت خلال أجواء وطقس رائع، ودفعتهم للخروج خارج المنزل وقضاء ساعات من المرح واللعب في شاطئ المظلات، موضحين بأنه الأقرب إليهم وهو مكان محبب يقضون فيه ساعات بالجلوس خارج البيت للابتعاد عن الروتين اليومي، والاستمتاع بنسائم الهواء العليل التي تضفي للنفس الراحة والسكينة.

ورأى المواطن سيف سالم أن اعتدال الجو في إجازة عيد الفطر المبارك جعلها فرصة للذهاب إلى شاطئ المظلات، وذلك بغية الاستمتاع في الهواء الطلق مع عائلته بعيداً عن الروتين اليومي، وأشار إلى أنهم يحرصون على زيارة الشاطئ طوال فترة الإجازة في ظل الأجواء المنعشة خلال شهر مايو.

جبل جيس

ومع ساعات صباح اليوم الثاني للاحتفال بعطلة العيد، نشطت ألعاب المغامرة في قمة جبل جيس برأس الخيمة لتثير فضول مرتادي القمة الجبلية الأعلى في دولة الإمارات، وهم يشاهدون صرخات فرحة المغامرين خلال طيرانهم بسرعة 150 كيلومتراً في الساعة عبر لعبة المغامرة «جبل جيس فلايت»، وعلى الجانب الآخر تنطلق العائلات في تجربة مغامرة زلاجة «جيس سليدر» التي تسير على أطول مسار فولاذي بالمنطقة لمسافة 1885 متراً، بين المنعطفات الشديدة والمنحدرات المتموجة بسرعة يتحكم فيها قائد المركبة بفضل الفرامل اليدوية، فيما ترى الآخرين ينطلقون دون استخدام تلك الفرامل للاستمتاع بتجربة تمتد صرخاتها بين القمة الجبلية التي تغطيها الغيوم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز