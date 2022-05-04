محمد بن زايد: الاحتفاء بالأعياد مع الأسرة قيمة عظيمة تنبض بمعاني الحياة

المصدر: (دبي - البيان)

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن الاحتفاء بالأعياد والمناسبات مع الأسرة قيمة عظيمة تنبض بين ثناياها كل معاني الحياة. جاء ذلك في تدوينة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر «تويتر» مرفقة بصورة لسموه متوسطاً عدداً من أحفاده.

ودون سموه: الاحتفاء بالأعياد والمناسبات مع الأسرة قيمة عظيمة تنبض بين ثناياها كل معاني الحياة.. لا تشغلنا أعمالنا ومسؤولياتنا عن عائلاتنا وأطفالنا فهم مصدر الفرح ومنبع السعادة.. كونوا مع أسركم فهي هبة غالية منَّ الله تعالى بها علينا.

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