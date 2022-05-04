«كهرباء دبي» تنظم ورشاً لموظفي أكاديمية الهيئة حول التعليم الدامج

المصدر: دبي - البيان

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نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي ثلاث ورشات تدريبية في أكاديمية الهيئة في منطقة الحضيبة لتطوير قدرات وخبرات موظفي الأكاديمية في مجال التعليم الدامج، وتعريفهم على أبرز طرق التعامل مع الطلاب من أصحاب الهمم، لضمان إتاحة فرص تعليمية شاملة ومتكافئة لجميع الطلاب، على اختلاف قدراتهم الأكاديمية واحتياجاتهم التعليمية.

وسلطت الورشات الضوء على الإطار التشريعي للتعليم الدامج في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي والهيئة، والمفاهيم والتطبيقات الأساسية للتعليم الدامج وفق دليل التعليم الدامج الصادر عن هيئة المعرفة والتنمية البشرية، إضافة إلى الإجراءات التعليمية الدامجة لدى أكاديمية الهيئة وفق نظام إدارة الحالة المحدّث.

فعاليات

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: نعمل على ضمان التعليم الدامج وإيجاد فرص تعليمية مناسبة ومتكافئة للطلبة في أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي وفي جميع فعاليات الهيئة التعليمية، انسجاماً مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف إيجاد مجتمع دامج خال من الحواجز يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم وأسرهم؛ ومبادرة «مجتمعي...مكان للجميع» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لتحويل دبي إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم، واستراتيجية دبي لأصحاب الهمم؛ والهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، والذي ينص على «ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع»، وتدرج الهيئة هدف دمج أصحاب الهمم في جميع سياسات وإجراءات الموارد البشرية، وتلتزم بتدريب موظفيها على دليل الهيئة لدمج وتمكين أصحاب الهمم في بيئة العمل وفنيات التعامل معهم.

تدريب

وتنظم الهيئة دورات تدريبية مستمرة لتدريب كادر الأكاديمية والطلبة وذويهم على فنيات التعامل مع أصحاب الهمم. وتعد هذه الورشات التدريبية الثانية من نوعها بعد الدورات التدريبية التي عقدتها الهيئة بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في دبي لتعزيز معارف كادر الأكاديمية حول التطبيقات العملية للتعليم الدامج في الغرفة الصفية وأساليب تضمينها في الخطة التربوية.

وتولي الهيئة أهمية بالغة لتقديم الدعم اللازم لدمج وتمكين أصحاب الهمم في العمل والمجتمع. وأنجزت الهيئة عام 2019 تأهيل كافة المباني والمرافق التابعة لها (ومنها أكاديمية الهيئة) وفق كود دبي للبيئة المؤهلة بنسبة 100%. كما أهلت الهيئة الموقع الإلكتروني للأكاديمية لتسهيل تصفحها من قبل الجميع وفق معايير دبي الذكية. وقد بلغت نسبة تطابق موقع الهيئة الإلكتروني 100% وتطبيقها الذكي 10/‏10 وفق تقرير تقييم إمكانية الوصول لأصحاب الهمم الذي أصدرته دبي الذكية.

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