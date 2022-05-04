20 % زيادة في أسعار الذبائح خلال عيد الفطر

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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سجلت أسعار الذبائح زيادة تقدر بـ20% خلال عيد الفطر المبارك وشملت «الخروف والماعز الجزيري، والخروف والماعز النعيمي، والمحلي» وذلك بحسب جولة ميدانية لـ«البيان» في أسواق الأغنام بمنطقة الميناء، إذ أكد تجار ارتفاع الأسعار من 100 إلى 150 درهماً للذبيحة الواحدة على الأسعار المتداولة قبل شهر رمضان الكريم وهذه الأسعار زادت نسبياً خلال عيد الفطر المبارك.

وشمل متوسط أسعار القائمة الحالية «الخروف والماعز المحلي 800 درهم» والخروف والماعز الجزيري 750 درهماً ووزن يتراوح من 13 إلى 15 كيلوغراماً، والخروف والماعز النعيمي من 650 إلى 750 درهماً، أما الغنم الصومالية فشهدت ثباتاً سعرياً نسبياً وأسعارها تتراوح من 450 إلى 500 درهم، وبحسب التجار فإن الإقبال على الصومالي ضعيف حالياً لقلة وزنه.

محلي

وأكد تجار أن ذبائح «الغنم المحلي» تشهد إقبالاً كبيراً من جانب المواطنين، أما الجاليات العربية والباكستانية فتتجه نحو شراء الخروف الجزيري والنعيمي بكثرة ثم يأتي الطلب على السوداني والأثيوبي والصومالي، وأشاروا إلى أن أسواق الذبائح في منطقة الميناء تشهد رواجاً والزبائن ترغب في الشراء المباشر بعيداً عن «أونلاين» إذ يرغب المستهلك في فرز الذبائح والاختيار المباشر وأن العديد من المشترين والمستهلكين لا يشترون إلا بعد عمل جولة في السوق واختيار الذبيحة الأفضل نوعاً ووزناً وسعراً.

معايير

وفي السياق، تعمل منظومة أسواق الماشية والأغنام والماعز في منطقة الميناء في أبوظبي وفق أحدث المعايير وتوفر راحة للمستهلك الراغب في الشراء والذبح مباشرة في المسالخ الملاصقة للسوق ووفق معايير صحية آمنة.

وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أن المسالخ تتبع أجود الإجراءات والممارسات العالمية في عملية تجهيز الذبائح، حرصاً على صحة وسلامة المستهلكين، وضماناً لوصول اللحوم إلى المتعاملين في أرقى الطرائق وأكثرها أماناً ومطابقة للمعايير الصحية المتبعة في أبوظبي.

فحص

ومن هذه الإجراءات تنفيذ عمليات فحص قبل الذبح من قبل الأطباء البيطريين المختصين لجميع المواشي الواردة للمسالخ لغرض الذبح، للتأكد من خلوها من الأعراض المرضية الظاهرية والطفيليات الخارجية، كما تُنفَذ أعمال الذبح وتجهيز الذبائح من قبل قصابين مختصين وذوي خبرة في المجال، وفقاً للشريعة الإسلامية وتطبيقاً لأرقى معايير الصحة والسلامة المهنية والاشتراطات الصحية.

وأضافت البلدية إن المسالخ تقوم بفحص الماشية بعد الذبح من قبل الأطباء البيطريين، للتأكد من خلوها من الأمراض التي تشكل خطراً على الصحة العامة، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتقدم المسالخ خدمة التقطيع والتعبئة وتسليم الذبائح للمتعاملين مع مراعاة الاشتراطات الصحية، وتتوافر خدمات تجهيز الذبائح حسب الرغبة وتوصيلها إلى السيارات الخاصة وذلك حرصاً على إسعاد المتعاملين.

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