الطقس الإمارات غداً.. صحو بوجه عام ومغبر أحياناً نهاراً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام ومغبرا أحياناً نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً خاصة على البحر والمناطق المكشوفة تكون مثيرة للغبار نهاراً.

الرياح: شمالية غربية إلى جنوبية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

الخليج العربي: مضطرب إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 51 15: والمد الثاني عند الساعة 02:47 والجزر الأول عند الساعة 09:14 و الجزرالثاني عند 20:25.

بحر عمان: متوسط إلى خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 22:55 والجزر الاول عند الساعة 17:52 والجزر الثاني عند الساعة 05:48.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 33 27 60 30

دبي 32 26 70 45

الشارقة 32 23 70 40

عجمان 33 24 70 35

أم القيوين 32 22 75 35

رأس الخيمة 35 22 80 40

الفجيرة 39 26 40 20

العين 36 23 55 20

ليوا 39 24 35 10

الرويس 34 24 40 20

السلع 34 24 65 20

دلما 32 25 70 25

طنب الكبرى 32 25 80 30

طنب الصغرى 32 25 80 30

أبو موسى 31 26 75 30



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