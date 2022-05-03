حاكم أم القيوين يواصل استقبال المهنئين بعيد الفطر السعيد

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين صباح اليوم استقبال المهنئين الذين توافدوا على قصر سموه للسلام على سموه وتقديم التهاني والتبريكات بعيد الفطر السعيد.

فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين من الشيوخ والمواطنين والمسؤولين وأبناء القبائل والجاليات العربية والإسلامية والأجنبية ..سائلين الله العلي القدير أن يمن على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالأمن والأمان والمزيد من التقدم والازدهار.

كما تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني والتبريكات بعيد الفطر السعيد من الكادر الطبي بمستشفى أم القيوين والهيئة الادارة والتدريسية بجامعة أم القيوين الذين تمنوا لسموه موفور الصحة والعافية ولشعب الامارات التقدم والرخاء في ظل القيادة الحكيمة للدولة.

حضر الاستقبالات معالى الشيخ حميد بن أحمد المعلا والشيخ محمد بن راشد المعلا والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لامارة أم القيوين والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية وعدد من الشيوخ وسعادة ناصر سعيد التلاي مدير الديوان الاميري وسعادة راشد محمد أحمد مدير التشريفات بالديوان الاميرى بأم القيوين وسعادة سيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين والمسؤولين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز