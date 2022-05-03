مركز الأرصاد يحذر: رياح مثيرة للغبار والأتربة وتدني الرؤية

المصدر: البيان

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أعلن المركز الوطني للأرصاد عن هبوب رياح نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 2000 متر أحيانا على مناطق متفرقة من الدولة حتى الساعة السادسة مساء.

وسجلت اليوم أقل درجة حرارة على الدولة 15.7 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.



وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ الرياح: إن الرياح ستكون شمالية غربية / 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي مضطربا ويحدث المد الأول عند الساعة 11:15 والمد الثاني عند الساعة 02:21 والجزر الأول عند الساعة 08:44 والجزرالثاني عند 20:04 وفي بحر عمان يكون الموج مضطربا ويحدث المد الأول عند الساعة 11:52 والمد الثاني عند الساعة 22:27 والجزر الاول عند الساعة 17:20 والجزر الثاني عند الساعة 05:18.

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