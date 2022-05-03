307 آلاف مستفيد من مشاريع رمضان في «خيرية الفجيرة»

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن سعيد الرقباني رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية، ختام الحملة الرمضانية لهذا العام، التي استفاد منها نحو 307.163 ألف شخص، حيث انطلقت تحت شعار «والله يحب المحسنين» بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ودعم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والتي نفذت من خلالها مجموعة من المشاريع الخيرية اشتملت على إفطار الصائم والمير الرمضاني وكسوة العيد وزكاة الفطر، بالإضافة إلى تقديم المساعدات المالية للأسر المتعففة والأيتام والمحتاجين خلال الشهر الكريم.

وتوجه الرقباني بالشكر والتقدير لكل محسن ومحسنة على رعايتهم ودعمهم للمشاريع الخيرية، التي أسفرت عن المساهمة في دعم مساعي الجمعية الإنسانية ومساعدة آلاف المحتاجين في شهر رمضان المبارك، حيث شملت مشروع إفطار الصائم بإجمالي يصل فيه المستفيدون إلى 303.690 فرداً طوال الشهر الكريم بمعدل 10.123 وجبة إفطار يومياً، وأشار الرقباني إلى أن 22 أسرة منتجة شاركت في مشروع إفطار الصائم، بإجمالي 70 ألف وجبة إفطار طوال الشهر.

وذكر أنه تم توزيع المير الرمضاني على 2000 أسرة، كما استفادت 1100 أسرة من أموال الزكاة، في شهر رمضان، إلى جانب زكاة الفطر التي استفادت منها 100 أسرة مستحقة.

أما مشروع «كسوة العيد» استفاد منه نحو 273 طفلاً، علاوة على مشاريع رمضانية عديدة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز