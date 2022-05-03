«كهرباء دبي» تختتم حملتها الرمضانية السنوية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت هيئة كهرباء ومياه دبي، بنجاح، حملتها التوعوية الرمضانية السنوية الهادفة إلى تسليط الضوء على القيم السامية لشهر رمضان المبارك، التي تنهى عن الإسراف بجميع أشكاله، وتدعو إلى مد يد العون والخير إلى الإنسان، أينما كان، وتعزيز مبادئ التضامن والإيثار والتسامح.

وأثنى معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، على الإقبال الكبير الذي شهدته حملة الهيئة الرمضانية، مشيراً إلى أن الاهتمام المتزايد بترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، والمحافظة على الموارد الطبيعية الثمينة، يدعم جهود الهيئة والقيادة الرشيدة، لإشراك الجميع في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.

وأضاف معاليه: «يشكل شهر رمضان المبارك، مناسبة للتحلي بالسلوك القويم، والتخلص من السلوكيات المضرة بالبيئة والمجتمع، وفي إطار رؤيتها في أن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة، تطلق الهيئة على مدار العام، العديد من البرامج والمبادرات الترشيدية، كما توفر باقة من نصائح الترشيد على موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، وتسخر الهيئة أحدث التقنيات الإحلالية، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لتقديم خدمات ذكية ومبتكرة، تسهل حياة المتعاملين، وتساعدهم على رفع كفاءة استهلاكهم للكهرباء والمياه».

بدورها، قالت خولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في الهيئة: «نؤمن في الهيئة أن المحافظة على الموارد الطبيعية، التزام أخلاقي ووطني، ونعمل على تشجيع كافة أفراد المجتمع على التعامل بحكمة مع مواردنا، والسير على نهج الآباء المؤسسين، الذين أدركوا بفطرتهم الحاجة إلى المحافظة على البيئة، وأخذ مقدار احتياجهم فقط، لضمان استدامة الموارد لأجيالنا القادمة».

ونظمت الهيئة خلال حملتها الرمضانية، 21 محاضرة توعوية افتراضية وحضورية، بمشاركة 4567 شخصاً، لتشجيع أفراد المجتمع على تبني سلوكيات الترشيد، وتبني نمط حياة مستدام، وخفض البصمة الكربونية.

واستهدفت الحملة كبار المواطنين وأصحاب الهمم، ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، والمشاركين في حملة «رمضان أمان»، والنوادي الرياضية والأيتام والمسلمين الجدد. وبلغت نسبة سعادة المشاركين في المحاضرات 95 %. كما أقامت الهيئة عدداً من الفعاليات والمسابقات والمحاضرات الداخلية الافتراضية، باللغتين العربية والإنجليزية، لرفع مستوى وعي الموظفين حول تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، القائمة على ترسيخ أواصر التراحم والعطاء.

إضافة إلى ذلك، أطلقت الهيئة حملة داخلية، بالتزامن مع يوم زايد للعمل الإنساني، عرفاناً بالإرث الإنساني والحضاري الزاخر للمغفور له بإذن الله، الوالد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. كما أطلقت الهيئة صفحة توعوية على موقعها (فريجنا) الداخلي، خاصة للتعريف بروح الشهر الفضيل، والقيم والمبادئ الإسلامية والعربية الأصيلة. كذلك نظمت الهيئة الملتقى الرمضاني، لتعزيز أواصر الإخاء والتعاضد بين موظفيها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز