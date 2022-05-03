150 مليون درهم مشاريع طرق وبنية تحتية جديدة في عجمان بالربع الأول

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

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نفذت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، مجموعة من مشاريع الطرق والبنية التحتية الجديدة خلال الربع الأول من العام الحالي، بقيمة 150 مليون درهم، وضمن موازنة العام الحالي، لمواصلة العمل في استكمال مشاريع موازنة العام الماضي، وفق مراحل المشاريع في مناطق مختلفة في الإمارة، وبهدف مواكبة الطفرة العمرانية والكثافة السكانية التي تشهدها الإمارة.

وقال الدكتور المهندس محمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية في دائرة البلدية والتخطيط لـ«البيان»، إن إدارة الطرق شرعت في البدء في عدد من المشاريع الجديدة مع بداية العام الحالي، أبرزها تطوير شارع الشيخ عمار بن حميد النعيمي، وذلك بتوسعة الشارع من الجهتين، بزيادة عدد الحارات، وذلك من جسر الروضة، وصولاً إلى جسر الشيخ عمار، مع تطوير وتحسين شارع التلة من الاتجاهين، وعمل شبكة تصريف مياه الأمطار.

كما بدأ العمل في تنفيذ عدد من مشاريع الطرق الجديدة في منطقة المويهات والروضة، حيث بدأ العمل في تنفيذ مشاريع طرق منفردة، لتسهيل حركة المرور في المنطقتين، وبدء العمل في إنشاء طرق داخلية في مناطق الجرف 2، والجرف الصناعية، والرقايب، إضافة إلى إنشاء طرق جديدة في منطقة المنتزي 2، بهدف تأمين وصول مريح لسكان المنطقة، وفقاً للمهيري.كما شرعت الدائرة في تنفيذ مجموعة طرق جديدة في منطقة محمد بن زايد السكنية والحليو، وإنشاء طرق جديدة داخلية في منطقة المنامة، والعمل يجري حالياً بتنفيذ تطوير شارع الاتحاد تقاطع الصناعية، ويشمل المشروع توسعة شارع الشيخ زايد من تقاطع واسط لغاية تقاطع الشيخ خليفة، مع إنشاء جسر موازٍ لجسر النعيمية، وجسر للخارج من منطقة الصناعية باتجاه إمارة الشارقة. وذكر أن إدارة الطرق والبنية التحتية، تعمل بشكل متواصل لتطوير الطرق الحالية، وإنشاء طرق جديدة لخدمة المناطق.

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