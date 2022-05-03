الشرطة تهنئ وتؤكد جاهزيتها

المصدر: دبي البيان

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تشارك القيادة العامة لشرطة عجمان، موظفيها ومتعامليها وعموم أفراد المجتمع، فرحة عيد الفطر السعيد، بفعاليات مجتمعية متنوعة، وذلك في إطار تعزيز مسؤوليتها تجاه المجتمع، وحرصاً منها على مشاركة الجمهور أفراحهم في المناسبات الدينية والرسمية. وتقدم اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، والضباط وضباط الصف والأفراد، وجميع الموظفين، بأحر التهاني وأطيب التبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده الله على شعب الإمارات بالخير واليمن والبركات، سائلين المولى عز وجل، أن يديم على الدولة نعمة الأمن والأمان.

رأس الخيمة

من جانبها، عززت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، جهودها لإسعاد أفراد المجتمع، ونشر الطمأنينة والراحة، من خلال توزيع العناصر والدوريات الشرطية والأمنية في جميع مناطق الإمارة، بهدف الاستجابة السريعة للبلاغات والشكاوى المقدمة، وتقديم أفضل الحلول والخدمات الشرطية المتكاملة، من خلال توزيع 80 دورية مرورية وأمنية على مدار الساعة، لتغطية المواقع السياحية، كالحدائق والشواطئ والأسواق، وفي الأماكن العامة وبين الأحياء السكنية، وساهم انتشار الدوريات المرورية، في تنظيم حركة مرور المركبات، وفك الاختناقات المرورية، عقب إتمام العائلات صلاة عيد الفطر المبارك، وزيادة التوعية للالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار فيروس «كورونا».

من جهتها، أعلنت الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان، جاهزيتها خلال عيد الفطر المبارك، مع تكثيف دوريات الإنقاذ البحري على مدار أربع وعشرين ساعة، على امتداد شاطئ عجمان، من أجل توفير الأمن والسلامة للمتنزهين خلال أيام عطلة عيد الفطر المبارك.

جاهزية واستعداد

وأكد العقيد رائد عبيد الزعابي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، جاهزية الإدارة العامة للدفاع المدني، وجميع مراكزها، خلال العيد، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية لتطبيق أفضل الممارسات في الوقاية والسلامة، والإطفاء، والإنقاذ، ومواجهة الأزمات والكوارث، وحماية الأرواح والممتلكات.

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