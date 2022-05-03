منصور بن زايد: كل عام والإمارات بخير وتقدم وازدهار

المصدر: (دبي - البيان)

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هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة عيد الفطر السعيد.

ودوّن سموه عبر «تويتر»: «أبارك لأصحاب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة، حفظه الله، والشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد، وحكام الإمارات والمواطنين والمقيمين، والأمة العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الفطر السعيد.. حفظ الله قيادتنا الرشيدة، وكل عام والإمارات بخير، وفي تقدم وازدهار».

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