قادة وكبار ضباط وزارة الدفاع يهنئون الوحدات بعيد الفطر السعيد

المصدر: أبوظبي - وام

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تبادل كبار ضباط وزارة الدفاع، التهاني والتبريكات مع ضباط وضباط صف وأفراد وزارة الدفاع، بمناسبة عيد الفطر السعيد.

جاء ذلك خلال الزيارات التي قاموا بها لمختلف وحدات وزارة الدفاع، ونقلوا فيها تحيات وتهاني قيادتنا الرشيدة لضباط وضباط صف وأفراد وزارة الدفاع بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.

فقد قام اللواء الركن حسن سلطان بني حماد، رئيس هيئة تطوير القوات بزيارة قيادة القوات البرية.

كما قام اللواء الركن سيف علي اليماحي، قائد قيادة قوة الاحتياط، بزيارة إلى قيادة القوات البحرية نقل خلالها تهاني القيادة الرشيدة لضباط وصف ضباط وأفراد القوات البحرية.

وقام اللواء الركن عامر محمد النيادي، قائد كلية زايد الثاني العسكرية، بزيارة مماثلة لقيادة حرس الرئاسة، التقى خلالها مع عدد من ضباط وضباط صف وأفراد حرس الرئاسة، وهنأهم فيها بعيد الفطر السعيد ونقل إليهم تهاني القيادة الرشيدة.

وفي زيارة مماثلة قام اللواء الركن سالم جمعة الكعبي، رئيس الإدارة التنفيذية للقضاء العسكري، بزيارة إلى قيادة حماية المنشآت الحيوية والسواحل، وقدم تهاني العيد إلى ضباط وضباط صف وأفراد حماية المنشآت الحيوية والسواحل.

كما قام اللواء الركن علي سيف الكعبي، نائب قائد حرس الرئاسة، بزيارة إلى قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي، هنأ خلالها ضباط وضباط صف وأفراد القوات الجوية والدفاع الجوي بعيد الفطر السعيد، ونقل تهاني القيادة الرشيدة لهم بهذه المناسبة.

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