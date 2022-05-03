الحكام وأولياء العهود والنواب يؤدون صلاة العيد ويتقبلون التهاني

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، جموع المهنئين بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث أعرب المهنئون عن خالص تهانيهم، داعين المولى عز وجل، أن يعيد على سموهم هذه المناسبة، وهم بموفور الصحة والعافية والخير والبركة، وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادةً وشعباً، بمزيد من النعم والتقدم والأمن والأمان، وعلى الأمتين العربية والإسلامية، بالخير واليمن والبركات.

وكان سموهم أدوا صلاة العيد، واستمعوا إلى خطبة العيد، التي دعت إلى صلة الأرحام، وبر الوالدين، وصلة الأهل في كل الأوقات، لما في ذلك من عبادة عظيمة وإشاعة للسلام، والحياة الطيبة والعلاقات الحسنة.

وتفصيلاً، فقد استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، جموع المهنئين الذين توافدوا إلى قصر البديع العامر، للسلام على سموه، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.

وتقبل صاحب السمو حاكم الشارقة، التهاني من الشيوخ وكبار المسؤولين، ومن وفد الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الشارقة، ومن أعيان المواطنين وأبناء القبائل والجاليات العربية والإسلامية.

وأعرب المهنئون عن خالص تهانيهم بمناسبة عيد الفطر السعيد، داعين المولى عز وجل، أن يعيد على سموه هذه المناسبة، وهو بموفور الصحة والعافية والخير والبركة، وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادةً وشعباً، بمزيد من النعم والتقدم والأمن والأمان، وعلى الأمتين العربية والإسلامية، بالخير واليمن والبركات.

وكان سموه قد أدى صلاة عيد الفطر المبارك، بمصلى البديع في مدينة الشارقة.

وأدى الصلاة إلى جانب سموه، سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة.

وألقى فضيلة الشيخ عبد الله الحمادي واعظ وخطيب بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة، خطبة العيد، ودعا إلى صلة الأرحام وبر الوالدين، وصلة الأهل في كل الأوقات، لما في ذلك من عبادة عظيمة، وإشاعة للسلام والحياة الطيبة والعلاقات الحسنة.

أم القيوين

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أمس، جموع المهنئين الذين توافدوا إلى قصر سموه، لتقديم أسمى آيات التهاني، وأطيب التبريكات، بمناسبة عيد الفطر المبارك.. متمنين لسموه موفور الصحة والسعادة، وداعين الله العلي القدير، أن يعيد هذه المناسبة على سموه وعلى شعب دولة الإمارات، وقد تحقق لها ما تصبو إليه من عزة وتقدم ورقي، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».

وتقبل سموه التهاني والتبريكات من الشيوخ والمواطنين أبناء القبائل وكبار المسؤولين، ومن رؤساء ومديري الدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية، والهيئات وأصحاب ومديري الشركات العاملة في أم القيوين.

كما تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، التهاني والتبريكات من اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا القائد العام لشرطة أم القيوين، وكبار الضباط العاملين بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين، وضباط إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بأم القيوين، وإدارة الدفاع المدني بأم القيوين... داعين الله عز وجل، أن يمن على سموه بموفور الصحة والعافية.

وكان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أدى صباح أمس، صلاة عيد الفطر السعيد، بمسجد الشيخ أحمد بن راشد المعلا، بمنطقة الراس في أم القيوين، وأَمّ المصلين فضيلة الشيخ محمد إبراهيم حميد، وقال: إن اليوم يوم فرح وتواصل وزيارة الأقارب وصلة الأرحام والجيران، لما في ذلك من تواد وتراحم، وخلق المحبة والاحترام بين الناس، وطاعة لولاة الأمور وحسن المعاملة، مهنئاً المسلمين على صيامهم وقيامهم في شهر الرحمة والغفران.

رأس الخيمة

كما أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، صباح أمس، صلاة عيد الفطر، بمصلى العيد الكبير في خزام برأس الخيمة.

وهنأ الإمام في خطبته، المسلمين على صيامهم وقيامهم في شهر الرحمة والغفران، وقال: إن يوم العيد، هو يوم فرح وسرور وصلة للأرحام، لما في ذلك من تواد وتراحم، وخلق المحبة والاحترام بين الناس.

وتناول في خطبته، الدروس والعظات والقيم السامية التي يدعو لها ديننا الحنيف، ويجب أن يتمسك بها كل مسلم، حتى يعم الخير وتسود المحبة، شاكراً الله عز وجل على نعمه التي لا تحصى ولا تعد.

عجمان

وأدى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، صباح أمس، صلاة عيد الفطر المبارك، في ساحة قصر الزاهر.

كما أدى الصلاة إلى جانب سموه، الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان حاكم عجمان، وعدد من الشيوخ والأعيان والوجهاء والمسؤولين وجموع المصلين.

وأَمَّ المصلين، فضيلة الشيخ عبد الله الأنصاري، الذي هنأ في خطبته المسلمين بعيد الفطر المبارك، وقال: نحمد الله تعالى فيه على ما يسره من إكمال طاعته وإتمام عبادته، ونشكره سبحانه أن أمرنا بالصيام، ودعانا إلى القيام، فقمنا.. إن اليوم يوم فرح وتواصل، وزيارة الأقارب وصلة الأرحام والجيران، لما في ذلك من تواد وتراحم، وخلق المحبة والاحترام بين الناس، وطاعة لولاة الأمور وحسن المعاملة، مهنئاً المسلمين على صيامهم وقيامهم في شهر الرحمة والغفران.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز