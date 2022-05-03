محمد بن راشد ومحمد بن زايد والحكام: الإمارات أرض الخير والعطاء والأمن والرخاء

محمد بن راشد ومحمد بن زايد وسلطان القاسمي وحمد الشرقي وسعود المعلا وسعود بن صقر وعمار النعيمي خلال الاستقبال | تصوير: خليفة اليوسف وحمد الكعبي وراشد المنصوري وعبد الله النيادي

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