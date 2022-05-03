محمد بن راشد ومحمد بن زايد والحكام: الإمارات أرض الخير والعطاء والأمن والرخاء محمد بن راشد ومحمد بن زايد وسلطان القاسمي وحمد الشرقي وسعود المعلا وسعود بن صقر وعمار النعيمي خلال الاستقبال | تصوير: خليفة اليوسف وحمد الكعبي وراشد المنصوري وعبد الله النيادي استطلاع الرأي اعتماد بعض المدارس الخاصة لخصم الأخوة في الرسوم المدرسية: Poll يخفف عبء أولياء الأمور Poll طريقة تسويقية Poll Buttons عرض النتائج التاريخ: 03 مايو 2022 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App