«الهوية والجنسية»: زيارات ميدانية لضمان انسيابية الحركة في المنافذ خلال العيد

المصدر: أبوظبي- وام

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شرعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في تنفيذ الخطة الدورية للإشراف القيادي على المنافذ الحدودية ومراكز العمل خلال العطل والإجازات الرسمية، وذلك في إطار تعزيز مستهدفات الهيئة الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق سعادة المتعاملين عبر تعزيز ريادة الخدمات ورفع الكفاءة والجاهزية على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.

يأتي ذلك في مسار الجهود والتسهيلات المؤسسية الداعمة لمنظومة تقديم الخدمات الإلكترونية والذكية ومتابعة أنشطة الهيئة وعملياتها الإدارية في مختلف المراكز والمنافذ الجوية والبرية والبحرية لتوثيق مرونة الإجراءات المتصلة بحركة المسافرين، وتسهيل مختلف العمليات الجمركية، لضمان سلاسة التنقل واستدامة أمن وسلامة المجتمع.

وقام عدد من قيادات الهيئة بتفقد سير العمل لدى مراكز سعادة المتعاملين والمنافذ الحدودية في مختلف إمارات الدولة للتحقق من مرونة العمليات والخدمات المقدمة لدعم انسيابية حركة المسافرين والمركبات والبضائع المنقولة براً، إلى جانب لقاء المتعاملين والمسافرين وكوادر الهيئة الوظيفية العاملة خلال عطلة العيد للتهنئة بحلول عيد الفطر المبارك.

وفي هذا الصدد.. زار كل من اللواء سعيد سالم بالحاس الشامسي مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بالإنابة ومحمد الكويتي مدير عام الإدارة العامة لأمن المنافذ بالإنابة في الهيئة.. منفذي مزيد وخطم الشكلة، بالإضافة إلى منفذي المضيف وهيلي البريين في منطقة العين، للاطلاع على الاستعدادات القائمة والخطط المهيأة لاستقبال الأعداد الكبيرة من القادمين إلى الدولة عبر هذه المنافذ للاحتفال بالعيد، والتأكد من انسيابية الحركة وسرعة إنهاء الإجراءات.

وهنأوا موظفي الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وموظفي الشركاء الاستراتيجيين العاملين بالمنافذ وجموع الزائرين بمناسبة عيد الفطر، مؤكدين أهمية توفير السبل الداعمة لسلاسة الإجراءات، وتعزيز الحرص المهني والرقابي لتحقيق التوازن بين الحفاظ على ركائز المنظومة الأمنية وإسعاد المتعاملين.

إلى ذلك تقدم اللواء سلطان النعيمي المدير التنفيذي للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في إمارة رأس الخيمة بالتهنئة لمنتسبي الهيئة العاملين لدى منفذ رأس الدارة الحدودي، مؤكداً ضرورة تسخير كافة الإمكانات الداعمة لحركة التنقل عبر المنفذ ومشاركاً الزائرين فرحتهم بالعيد عبر تقديم الهدايا التذكارية، لاسيما التعرف عن قرب إلى سير العمليات في المنفذ، وذلك بحضور مسؤولي القطاع الجمركي في الهيئة.

وثمّن التعاون المشترك بين كافة قطاعات الهيئة في دعم حركة التنقل امتداداً للتعاون الوثيق والعمليات التكاملية التي تستهدف توسيع دائرة التناغم في الأداء ضمن سياق الإجراءات الخاضعة تحت مظلة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

على صعيد متصل، وفي مبادرة تعكس عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، قام وفد من موظفي الهيئة والجهات التشغيلية بمنفذ الغويفات البري بإمارة أبوظبي بزيارة إلى منفذ البطحاء السعودي لتهنئة موظفي المنفذ بعيد الفطر السعيد. كما قام وفد من موظفي الهيئة والجهات التشغيلية في عدد من المنافذ البرية الحدودية بالدولة بتقديم التهنئة لنظرائهم بمنافذ سلطنة عمان بهذه المناسبة.

من جانب آخر، زار عدد من مسؤولي الهيئة لقطاعي الهوية وجوازات السفر والإقامة وشؤون الأجانب مختلف مراكز سعادة المتعاملين للوقوف على مستوى تقديم الخدمات للمتعاملين خلال عطلة العيد، والاطلاع على الأنشطة التشغيلية المرتبطة بمنظومة الخدمات الإلكترونية والذكية لدفع الإنجاز نحو مستويات الريادة ووضعها ضمن إطار مؤشرات الأداء الموضوعة لبلوغ المستهدفات الاستراتيجية في ضوء خطط رفع الكفاءة والجاهزية على مدار الساعة طوال العام.

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