رئيس «تنمية المجتمع بأبوظبي»: عيدية محمد بن زايد تضاعف الفرحة

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، أن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بصرف عيدية لأطفال الأسر المستفيدة من المساعدات الاجتماعية على مستوى الدولة بمناسبة حلول عيد الفطر، تضاعف فرحة العيد وتعكس الروح التي يتحلى بها سموه تجاه شعبه، التي ورثها عن الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

وقال إن هذه العيدية تجسّد الروح السخية بالعطاء والترابط القوي بين القيادة والشعب، خاصة أن هذه العيدية موجهة للأطفال دون الـ 18 عاماً، مما يؤكد اهتمام سموه بهذه الفئة كونها أكثر الفئات ارتباطاً بالعيد وأجوائه، مما يضفي الفرحة والسرور والسعادة في نفوس هؤلاء الأطفال وأسرهم في الوقت ذاته.

وأضاف أن هذه المبادرة تجعلنا جميعاً، كجهات معنية، أن نتخذ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نموذجاً للأب في تقديم المزيد من الدعم والاهتمام بالأسر المستفيدة، واتباع سموه نهجاً راسخاً في إدخال السرور في قلوبهم، وإن دائرة تنمية المجتمع بهذه المناسبة تؤكد حرصها المستمر على رسالتها ومسيرتها بتوفير حياة كريمة لكافة أفراد المجتمع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز