الجواز الإماراتي يسافر إلى 168 دولة بدون تأشيرة

المصدر: أبو ظبي ـ مصطفى خليفة

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قفز جواز السفر الإماراتي اليوم مجددا إلى النقطة الـ 168 من إعفاءات التأشيرة، ليعزز صدارته منفردا في المركز الأول عالمياً كأقوى جواز في العالم على الإطلاق، ويمنح حامله دخول 115 دولة بدون تأشيرة مسبقة، بالاضافة إلى دخول 53 دولة أخرى لدى الوصول إلى المطار أو الحصول عليها الكترونيا عبر الانترنت، وذلك وفقا لآخر تحديث لمؤشر «باسبورت إندكس» التابع لشركة آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية.

وبحسب المؤشر العالمي وسّع الجواز الإماراتي العادي الفارق بينه وبين المركز الثاني ضمن قائمة أقوى جوازات السفر في العالم إلى 4 نقاط للتأشيرة الحرة، كما قلّص عدد الدول التي تحتاج إلى تأشيرة مسبقة إلى 30 دولة فقط.

وبحسب المؤشر العالمي يحتل المركز الثاني حاليا في قائمة أقوى جوازات السفر العالمية جوازات 7 دول أوربية بجانب كوريا الجنوبية بدخول 164 دولة بدون تأشيرة مسبقة وتشمل : ألمانيا، السويد، فنلندا، اسبانيا، فرنسا، ايطاليا، وهولندا، فيما تحتل ثماني جوازات أخرى المركز الثالث بدخول 183 دولة بدون تأشيرة وتشمل كل من: الدنمارك، النمسا، لوكسمبورج، بلجيكا، سويسرا، اليابان، بولندا، والولايات المتحدة الأمريكية.

وتتربع جوازات 6 دول أخرى بجانب الجواز الاسترالي على المركز الرابع ضمن قائمة أقوى جوازات السفر عالميا بدخول 162 دولة بدون تأشيرة وتشمل كل من:الربرتغال، النرويج، المجر، المملكة المتحدة،ىيرلندا، وتستقر جوازات 6 دول أخرى في المركز الخامس بدخول 161 دولة بدون تاشيرة وتشمل كل من سنغافورة، مالطا،جمهورية التشيك، اليونان وكندا.

ويحظى جواز سفر كل من: ليتوانيا وسلوفاكيا بالمركز السادس عالميا بدخول 160 دولة بدون تأشيرة، كما يحتل المركز السابع جوازات سفر استونيا، لاتفيا ، وسلوفينيا بدخول 159 دولة بدون تأشيرة، يليها في المركز الثامن من حيث أقوى جوازات السفر في العالم كل من جوازات سفر آيسلندا وليشتنشتاين بدخول 158 دولة ، ثم في المركز التاسع جوازات قبرص وكرواتيا ورومانيا بدخول 157 دولة بدون تأشيرة، يليها جواز بلغاريا في المركز العاشرة منفردا بدخول 156 دولة.

والجدير بالذكر، أنه حتى بدايات العام 2020 وقبل انتشار جائحة كورونا احتفظ جواز السفر الإماراتي بالمرتبة الأولى عالمياً من حيث القوة حسب التصنيف العالمي على موقع «باسبورت إندكس» وذلك منذ صعوده إلى المركز الأول في ديسمبر عام 2018، وكان يتيح الجواز لحامله دخول 178 دولة، منها 118 دولة بلا تأشيرة مسبقة، و60 دولة بتأشيرة الإلكترونية أو لدى الوصول للمطار.

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