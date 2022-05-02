أول مواليد عيد الفطر بالشارقة.. الفرحة أصبحت فرحتين

المصدر: البيان

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استقبل مستشفى إن أم سي رويال الشارقة صباح أول أيام عيد الفطر السعيد مولودين جديدين.

وولدت الطفلة الأولى وهي: نورا سلطان لأبوين إماراتيين عند الساعة 00:20 صباحًا.

وأعرب والد الطفلة عن سعادته وثقته بالدكتورة رباب وفريقها الذي أشرف على الولادة.

وقالت الدكتورة الدكتورة رباب حلمي استشاري أمراض النساء والتوليد إنها سعيدة جدًا أن تكون جزءًا من هذا التوقيت الميمون.

وأضافت" مرضاي مثل عائلتي ويسعدني أن أراهم بصحة جيدة وآمنين. الطفلة نورا سلطان هي المولودة الأولى في العيد في مستشفانا. إنها بصحة جيدة وكذلك والدتها. أتمنى للعائلة بركات الله وعيد مبارك للجميع".

أما المولود الثاني فكان صبياً لعائلة عراقية وتمت تسمية الطفل يوسف وكانت الولادة الساعة 2.03 صباحًا.

وقالت الأم: "نحن جديدون في الإمارات العربية المتحدة. لقد مرت أربعة أشهر فقط. لقد أجرينا الكثير من الأبحاث لاختيار المكان المناسب للولادة الثانية لزوجتي. تصدرت الدكتورة رباب حلمي قائمتنا. نحن سمعنا تقييمات جيدة للغاية واختفى قلقنا الأولي عندما التقينا بالدكتورة رباب ."

وقالت الدكتورة رباب : "الزوجان جديدان في هذا البلد ويا لها من لحظة ميمونة رائعة لإحضار مولودهما الثاني في يوم العيد. الأم والطفل بخير. أتمنى لهم كل السعادة والصحة. عيد مبارك واحد والجميع ".

وقال مايكل ديفيس ، الرئيس التنفيذي لشركة إن أم سي: "إن ولادة طفل هي دائمًا سبب للاحتفال ، ولكن عندما تتضاعف مع المناسبة السعيدة لعيد الفطر ، فإن السعادة بالتأكيد لا حدود لها. وندعو الله من أجل أن يستمر الأطفال في جلب الفرح وأن يظلوا نعمة لعائلاتهم إلى الأبد. ولينعم الله عليهم وعلى أسرهم بالصحة والثراء والسعادة في عيد الفطر المبارك ".

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