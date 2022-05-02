مستشفيات أبوظبي تستقبل مواليد ليلة عيد الفطر المبارك

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

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مع تباشير الساعات الأولى من أول أيام عيد الفطر المبارك، وأثناء استعداد الكبار والصغار للاحتفال بالعيد، استقبلت مستشفيات أبو ظبي عدد من المواليد الجدد الذين وُلدوا في الساعات الأولى من أول أيام العيد ليغمروا قلوب أسرهم بالفرحة ويرسموا البسمة على وجوههم بعد فترة طويلة من القلق والانتظار.

فقد استقبل مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال في أبوظبي، جزء من مبادلة للرعاية الصحية، 3 مواليد جدد خلال الساعات الأولى من صباح أول أيام عيد الفطر المبارك، هم فتاتان وصبي.

وقال الدكتور مهيمن عبدالغني، الرئيس التنفيذي للمستشفى: " نحن نحتفل بعيد الفطر المبارك للعام 2022 مبتهجين بقدوم المواليد الجدد ليرتفع عدد المواليد في مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال إلى 28279 منذ ولادة الطفل الأول في المستشفى، يوم 28 أكتوبر عام 2015، بينهم 13548 فتاة و14731 صبياً. وكان عدد المواليد المواطنين منهم 15605 مواليد جدد، بينهم 8114 صبياً و7491 فتاة.

وكانت العائلة الأولى التي احتفلت بمولودها الجديد هي عائلة الحسن الكندي الإماراتية، ولدت المولودة بصحة جيدة، وأطلقوا عليها اسم نورة الذي اختاره جدها، كان وزنها عند الولادة 2.79 كغم، وقد أبصرت النور في تمام الساعة 3:48 فجراً في أول أيام عيد الفطر المبارك.

فيما أبصرت المولودة الثانية النور في المستشفى عند تمام الساعة 5:23 صباحاً من أول أيام عيد الفطر المبارك لعائلة السيد خلفان السويدي. احتفاء بمولودتهم الأولى.

أما ثالث مواليد عيد الفطر المبارك في مستشفى دانة الإمارات فكان لأسرة سيف عبيد الزعابي، إماراتي، والذي ولد الساعة 5:50 صباحاً. وقال والده: "لقد أسمينا مولودنا عبيد. بمشيئة الله ولد في أول أيام العيد وكان إخوته ينتظرون يوم ولادته بفارغ الصبر. إن ولادته في هذا الوقت أضفت الفرحة على العائلة في هذا اليوم المميز.

كما استقبل مستشفيي برجيل وميديور في أبوظبي عدد من المواليد الجدد في الساعات الأولى لعيد الفطر، وحصلت اسرة باكستانية على هدية خاصة لعيد الفطر في اليوم الأول من شهر شوال (الإثنين) في تمام الساعة 12 حيث استقبلو مولودهم في مستشفى برجيل بأبوظبي.

كما استقبلت سابا عرفان ، 25 سنة ، وعرفان خان ، 35 سنة، طفلهما الثالث شمير خان في منتصف الليل بوزن 2.7 كجم. وقد تمت الولادة بواسطة الدكتور فادي جورج هاشم استشاري أمراض النساء والتوليد بمستشفى برجيل.

وفي مستشفى ميديور بأبو ظبي استقبلت أسرة مصرية طفلتهما آيلا في يوم العيد في تمام الساعة 12:01 صباحًا حيث كانت من أوائل الأطفال الذين ولدوا في الساعات الأولى من اليوم في دولة الإمارات، ولدت آيلا بوزن 3.61 كجم.

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