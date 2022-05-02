طحنون بن محمد يؤدي صلاة عيد الفطر في العين

المصدر: وام

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أدى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك في مسجد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في مدينة العين.

وأدى الصلاة إلى جانب سموه .. الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة العين، والشيخ زايد بن هزاع آل نهيان، وعدد من المسؤولين .

واستمع سموه إلى خطبة العيد التي أكد خلالها إمام وخطيب المسجد على أن الإسلام دعا إلى التعارف والتكاتف والتآلف وأن التفاضل بين الناس إنما يكون بالتقوى وبمكارم الأخلاق وفضائل القيم.

وأشار إلى أن التعارف يثمر التآلف وهذا حال المؤمن يتعارف ويتآلف فبالتآلف يتحقق التقارب بين الناس والتعاون بين الشعوب وتتضافر الجهود وتتكامل الطاقات وتتحد الخبرات في إعمار الأرض وبناء حضارتها ..مشيرا إلى أن الله عز وجل حث على عمارة الأرض بالتعاون بين البشر مهما اختلفت أعراقهم وتباعدت بلدانهم ليتحقق السلام وينتشر الوئام.

وبين أمام وخطيب المسجد أن من صور التعارف إفشاء السلام ومعاملة الناس بالأخلاق الحسنة .. وقال إن من كمال الإيمان وتمام التقوى والإحسان أن نملأ بيوتنا بالبهجة ونصل الأرحام ونحسن إلى الفقراء والمساكين وأن ندخل السرور على اليتامى والأرامل والمحتاجين في هذا اليوم السعيد.

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