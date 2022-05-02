مصرية وباكستاني أول مواليد عيد الفطر بالإمارات

المصدر: البيان

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استقبلت أسرة مصرية طفلتهما آيلا في أول أيام عيد الفطر في تمام الساعة 12:01 صباحًا حيث كانت من أوائل الأطفال الذين ولدوا في الساعات الأولى من اليوم في دولة الإمارات العربية المتحدة في مستشفى ميديور بأبوظبي.

ولدت آيلا بوزن 3.61 كجم وطول 51 سم وقد تمت الولادة بواسطة الدكتور وليد الشربيني استشاري أمراض النساء والتوليد ورئيس القسم بمستشفى ميديور.

وعبر الزوجان أميرة مجدي ، وخالد فهمي عن سعادتهما الفائقة بولادة طفلتهما في هذا اليوم المبارك.

وقال خالد "آيلا هي طفلتنا الثالثة. كان هذا الحمل مفاجأة لنا. الآن ، فاجأتنا أيلا مرة أخرى بقدومها كأغلى هدية من الله في هذا اليوم المبارك.

وحصل زوجان باكستانيان على هدية خاصة لعيد الفطر في اليوم الأول من شهر شوال (الإثنين) في تمام الساعة 12 حيث استقبلا مولودهما في مستشفى برجيل بأبوظبي.

واستقبلت سابا عرفان ، 25 سنة ، وعرفان خان ، 35 سنة ، طفلهما الثالث شمير خان في منتصف الليل بوزن 2.7 كجم. وقد تمت الولادة بواسطة الدكتور فادي جورج هاشم استشاري أمراض النساء

والتوليد بمستشفى برجيل.

وقال الدكتور هاشم "إنه لشرف عظيم لنا كأطباء أن نكون أول من يحمل هؤلاء الأطفال عند قدومهم إلى العالم. حيث تضيف ولادة الطفل في يوم خاص إلى فرحة أسرهم. "

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