حاكم عجمان يؤدي صلاة عيد الفطر في ساحة قصر الزاهر

المصدر: وام

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يؤدي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان صلاة عيد الفطر في ساحة قصر الزاهر.

و يؤدى الصلاة إلى جانب سموه .. سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان و عدد من الشيوخ و كبار المسؤولين في عجمان.

و يستقبل صاحب السمو حاكم عجمان عقب صلاة عيد الفطر السعيد بقصر الزاهر على مدى يومين جموع المهنئين بهذه المناسبة المباركة من الشيوخ وأصحاب المعالي والسعادة وكبار المسؤولين في الدولة ووجهاء وأعيان البلاد وجموع المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمين في الدولة.

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