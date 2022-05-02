حاكما الشارقة وأم القيوين يؤديان صلاة العيد

المصدر: الشارقة – البيان

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يؤدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صلاة عيد الفطر السعيد بمصلى البديع في مدينة الشارقة. ويؤدي الصلاة إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيوخ وكبار المسؤولين في الشارقة وجموع المصلين من المواطنين والمقيمين أبناء الجاليات العربية والإسلامية. ويستقبل صاحب السمو حاكم الشارقة عقب صلاة عيد الفطر السعيد بقصر البديع العامر على مدى يومين جموع المهنئين بهذه المناسبة المباركة من الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة ووجهاء وأعيان البلاد وجموع المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمين في الدولة.

كما يؤدي صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، صلاة عيد الفطر السعيد بمسجد الشيخ أحمد بن راشد المعلا بمنطقة الراس بأم القيوين. ويؤدي الصلاة إلى جانب سموه، عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية والمواطنين والمقيمين بأم القيوين.

ويستقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين بقصر سموه، عصراً، جموع المهنئين بهذه المناسبة المباركة من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين وأبناء الجاليات المقيمة بأم القيوين.

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