العدد 580 من مجلة «الجندي» يطرح قضايا حيوية

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أصدرت مجلة «الجندي» التابعة لوزارة الدفاع عددها رقم 580 لشهر مايو 2022. وتناولت المجلة في عددها الجديد باللغتين العربية والإنجليزية، بالبحث والتحليل عدداً من القضايا والموضوعات الحيوية وأهم الفعاليات والأخبار المتعلقة بوزارة الدفاع والقوات المسلحة الإماراتية.

وجاءت «كلمة الجندي» تحت عنوان «العسكرية شرف وواجب مقدس» حيث قالت فيها: «السادس من مايو من كل عام، يوم من أيام الوطن الخالدة، ففي مثل هذا اليوم من العام 1976 اتخذ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات قرارهم التاريخي والمصيري بتوحيد القوات المسلحة، لتكون تحت قيادة مركزية واحدة وشعار واحد وعَلَم واحد، لتشكل أحد أهم مرتكزات دولة الاتحاد، وحصنها المنيع».

وأضافت المجلة في كلمتها: «واليوم، ونحن نحتفل بالذكرى السادسة والأربعين لتوحيد القوات المسلحة، نشعر بالفخر والاعتزاز لما وصلت إليه من تقدم، جعلها تواكب أحدث المؤسسات العسكرية العالمية المتقدمة، بعد أن قطعت شوطاً كبيراً على طريق التطوير والتحديث، وأحدثت نقلة نوعية في كافة مجالات عملها تسليحاً وتدريباً وتنظيماً وحُسن إدارة. وما كان ذلك ليتحقق لولا الرعاية الكريمة والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة».

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