حمدان وهزاع وسيف بن زايد: أطيب التهاني للقيادة

المصدر: أبوظبي - البيان

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هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود، وشعب الإمارات، والمقيمين على أرضها بعيد الفطر.

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان عبر «تويتر»: «نهنئ صاحب السمو رئيس الدولة وأصحاب السمو الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد والحكام وأولياء العهود وشعب الإمارات ومن يقيم على أرضها بمناسبة عيد الفطر السعيد، نسأل الله العلي القدير أن يجعله عيد فرح وسرور وأن يحفظ وطننا ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والازدهار».

ودون سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان عبر «تويتر» قائلاً: «نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد والشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد والحكام وأولياء العهود بمناسبة عيد الفطر السعيد أعاده الله عليهم بوافر الصحة والعافية وبمزيد من الخير والازدهار وكل عام وأنتم بخير».

وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان عبر «تويتر»: «أطيب التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة، وأهنئ الإمارات وأهلها الطيبين وكل من يعيش فيها والأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع، سائلاً الله تعالى أن يعيده على الجميع بالصحة والسعادة والأمان، وكل عام وأنتم بخير».

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