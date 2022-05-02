طحنون بن محمد: أعاده الله بالخير والبركة على الجميع

المصدر: (دبي - البيان)

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هنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة عيد الفطر السعيد.

ودون سموه على حسابه الرسمي في «تويتر» قائلاً: «تهانينا لصاحب السمو رئيس الدولة ونائبه وولي عهده وإخوانهم حكام الإمارات، وشعب الإمارات الكريم، والمقيمين على أرضها، بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده الله بالخير والبركة على الجميع».

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