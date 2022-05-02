جمارك دبي تقدم «عيدية الفرضة» لإسعاد الأيتام

المصدر: دبي - البيان

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حرصت جمارك دبي على إدخال البهجة والسرور في نفوس الأطفال الأيتام بمناسبة عيد الفطر المبارك ومشاركتهم فرحتهم باستقبال العيد بمبادرة «عيدية الفرضة»، التي جاءت ضمن حملة الدائرة الرمضانية «خيرُ الأيام»، وذلك من منطلق التزامها بالمسؤولية المجتمعية ودعمها لكافة أشكال الأعمال الخيرية، فقد تم توفير هدايا قدمها موظفو جمارك دبي لرسم الابتسامة على وجوه الأيتام في هذه المناسبة السعيدة، التي سيتم توزيعها عليهم بالتنسيق والتعاون مع مركز المشاعر الإنسانية، وهي إحدى المؤسسات الخيرية المعتمدة بإمارة دبي، حيث استهدفت المبادرة 250 طفلاً.

وقد تسلمت خولة خليل الصايغ المدير التنفيذي لمركز المشاعر الإنسانية من فؤاد الشحي رئيس فريق غيّاث التطوعي في جمارك دبي، مبلغ العيدية لتوزيعها على منتسبي المركز.

هذا وقد دأبت جمارك دبي وبشكل سنوي وقرب نهاية الشهر الفضيل على دعم فئة الايتام، وإدراجهم ضمن مبادراتها السنوية، كونهم فئة تستحق الدعم والتعاطف وأحقيتهم بالرعاية والاحتضان، لفقدانهم أحداً من والديهم أو كليهما، حيث كان لقسم المسؤولية المجتمعية وفريق غيّاث التطوعي دور ملحوظ في هذه المبادرة من حيث تقديم كل أوجه الدعم والتعاون مع المؤسسات الخيرية المعتمدة وتشجيع الموظفين على التفاعل مع المبادرة من خلال التبرع بهدايا لفئة الأيتام.

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