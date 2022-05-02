محمد بن زايد يأمر بـ«عيدية» لأبنائه الأطفال من الأسر المستفيدة من المساعدات الاجتماعية

المصدر: أبوظبي - وام

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أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، بصرف عيدية لأطفال الأسر المستفيدة من المساعدات الاجتماعية التي تقدمها وزارة تنمية المجتمع على مستوى الدولة، والمسجلين في الحكومات المحلية في إمارات الدولة، وتشمل الأطفال دون سن 18 عاماً، وذلك لإدخال البهجة والسرور في نفوس جميع الأطفال في هذه المناسبة المباركة.

وتأتي مبادرة سموه تجاه الأطفال في إطار اهتمامه بمشاركة أبنائه الأطفال وعائلاتهم فرحة العيد، والحرص على نشر الفرح والسعادة لدى فئات مجتمع الإمارات كافة في جميع المناسبات. وثمّنت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد: «إن عيدية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تأتي بعد أيام على مكرمة سموه أيضاً بمناسبة شهر رمضان المبارك، بصرف 340 مليون درهم، للمستفيدين من المساعدات الاجتماعية في الوزارة وعلى مستوى الحكومات المحلية في إمارات الدولة، فضلاً عن المساعدات التي تصرف لهم شهرياً، ضمن الدعم الاجتماعي المقدم إلى جميع الفئات المستحقة. وإن هذه المبادرات تأتي في سياق عطاء مستدام من سموه، ومكارم لا تنتهي من قيادة الوطن التي تحفظ خيراً وفيراً من أجل سعادة جميع أبناء الوطن، كما تعكس أولوية القيادة بوضع احتياجات المواطنين في مقدمة الاهتمامات والاعتبارات، وهو ما يعهده جميع سكان دولة الإمارات منذ قيام الاتحاد وحتى يومنا هذا».

وأضافت معاليها: «إن مكارم القيادة تعزز جودة حياة مختلف فئات المجتمع، وتضمن توفير كافة متطلبات العيش الكريم لأبناء الوطن «عيال زايد»»، موضحة معاليها أن عيدية سموه هي خير برهان ودليل على أن الطفولة تستحق الكثير، حيث إن هذه المبادرات تجسد نموذجاً للتواصل بين القيادة والشعب، والإحساس باحتياجات ومتطلبات أبناء الوطن، من الصغار والكبار على حد سواء، مضيفة معاليها أن دولة الإمارات تنعم بقيادة فريدة، لا تتوانى عن توفير أسخى أشكال العطاء دائماً من أجل سعادة مواطنيها.

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