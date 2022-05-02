شرطة أبوظبي توزع الورود وتكثف دورياتها للعيد

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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كثفت شرطة أبوظبي، ضمن جاهزيتها لعيد الفطر المبارك، دورياتها لتعزيز انسيابية الحركة المرورية بمختلف المناطق القريبة من مراكز التسوق في أبوظبي، منعاً لحدوث اختناقات مرورية قد تنتج عن زيادة حركة المركبات على الطريق.

وشاركت دورية السعادة ودوريات المرور في نشر السلوكيات الإيجابية للسائقين، وتضمنت المبادرة توزيع الورود على المشاة ومستخدمي الطرق وحثهم على الالتزام بقوانين السير والمرور والعبور الآمن من المناطق المخصصة لعبور المشاة والحذر والانتباه أثناء العبور وعدم الانشغال بالرد على الهاتف خلال العبور.

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