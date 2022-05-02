محمد بن زايد يتبادل التهاني بعيد الفطر المبارك مع قادة وملوك عدد من الدول الشقيقة والصديقة

المصدر: وام

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تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الفطر المبارك - خلال اتصالات هاتفية - مع كل من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة والملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة وبشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة.

كما تبادل سموه التهاني مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة وفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، اتصالاً هاتفياً من نفتالي بينيت، رئيس وزراء إسرائيل، هنأه خلاله بمناسبة عيد الفطر المبارك، فيما أعرب سموه عن شكره لمعاليه لتهنئته بهذه المناسبة متمنياً أن يعم الخير والسلام شعوب العالم أجمع.

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وجوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة خلال اتصال هاتفي التهاني بهذه المناسبة المباركة.

ونقل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - خلال الاتصالات الهاتفية - تهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وتمنياته للقادة بدوام الصحة والعافية والسعادة، سائلاً الله تعالى أن يعيد عليهم هذه المناسبة وعلى شعوبهم وبلدانهم بالخير واليمن والبركات.

فيما أعرب قادة الدول الشقيقة والصديقة عن أطيب تمنياتهم لصاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بهذه المناسبة المباركة سائلين المولى تعالى أن يديم على دولة الإمارات وشعبها الرخاء والأمن والأمان في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وأن يعيد هذه المناسبة على شعوب الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع بالأمن والاستقرار والازدهار.

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