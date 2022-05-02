العور: الاحتفاء يجسد نظرة الاحترام والتقدير للعمال في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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رفع معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، أسمى آيات الشكر للقيادة الرشيدة على دعمها المتواصل وتمكينها لسوق العمل في الدولة، لا سيما من خلال إقرار منظومة تشريعات تنظيم علاقات العمل، التي من شأنها إحداث تحولات استراتيجية في السوق بما يعزز من كفاءته واستقراره ومرونته في ضوء ضمان حقوق العمل.

وهنأ معاليه العمال في دولة الإمارات بمناسبة اليوم العالمي للعمال، الذي يصادف الأول من شهر مايو من كل عام، وذلك خلال زيارته مساء أمس سكن النابودة للعمال بمنطقة العوير في دبي، يرافقه محمد صقر النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للخدمات المساندة، وعدد من المسؤولين في الوزارة، وسنان عبدالله محمد جمعة النابودة المدير التنفيذي لمجموعة النابودة للإنشاءات، إضافة إلى المسؤولين في السكن العمالي.

وقال معاليه إن احتفاء دولة الإمارات بالعمال بيومهم العالمي يجسد نظرة الاحترام والتقدير لجميع العاملين في الدولة، وتثمين ما يقدمونه في مختلف مواقع عملهم وفي جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة.

وأضاف أن اختيار وزارة الموارد البشرية والتوطين شعار «عمالنا نبض أعمالنا» للاحتفاء بهذه المناسبة يأتي تأكيداً على دورهم المحوري والفاعل في سوق العمل الإماراتي، الذي يتبوأ المراكز المتقدمة في تقارير التنافسية العالمية ويعتبر الأسرع تعافياً من تداعيات جائحة «كورونا»، خصوصاً في ضوء برامج الدعم التي قدمتها الحكومة للقطاع الخاص، لا سيما الموجهة منها لأصحاب العمل والعاملين.

وقال معاليه: «تأتي هذه المناسبة هذا العام في وقت بدأت فيه دولة الإمارات في الثاني من شهر فبراير الماضي تطبيق المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، الذي يؤكد في مجمل أحكامه توفير الحماية لطرفي علاقة العمل وتمكينهما من الحصول على حقوقهما في إطار هذا المرسوم بقانون، إلى جانب تحديد حقوق والتزامات الأطراف في هذه العلاقة القانونية على نحو متوازن».

وأوضح أنه من بين أبرز أهداف منظومة تشريع سوق العمل تعزيز بيئة العمل الجاذبة والمستقرة للعاملين في القطاع الخاص، وهو الأمر الذي من شأنه زيادة الإنتاجية بالشكل الذي ينعكس إيجاباً على المنشآت التي يعملون لديها. وتفقد معالي الدكتور عبدالرحمن العور خلال زيارته السكن العمالي مرافق السكن، مشيداً بمستوى الخدمات المقدمة للعمال، خصوصاً في ضوء مراعاة المعايير والاشتراطات المنصوص عليها قانوناً للمساكن العمالية.

والتقى معاليه خلال الزيارة مستخدمي السكن من العمال، موجهاً الشكر لهم على عطائهم وجهودهم.

وتم خلال الزيارة توزيع الهدايا على العمال بمناسبة اليوم العالمي للعمال وعيد الفطر السعيد. من جهة أخرى، تنظم وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع شركائها حزمة من الفعاليات على مستوى الدولة بمناسبة اليوم العالمي للعمال، حيث تتضمن توعية العاملين بحقوقهم والتزاماتهم القانونية وتوزيع الهدايا العينية والتذكارية على العاملين وغيرها من الفعاليات.

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