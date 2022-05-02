بلدية أبوظبي تسلط الضوء على دور العمال في مسيرة التنمية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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نظمت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، من خلال قطاع عمليات البلديات الفرعية، ورشتين افتراضيتين تزامناً مع يوم العمال العالمي، بهدف تسليط الضوء على أهمية ودور العمال في بناء مدينتنا الجميلة، ومشاركتهم الكبيرة في مسيرة التنمية، وكذلك إبراز دور العمال في تنمية المجتمع والنهضة العمرانيـة التي تشهدها أبوظبي، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى العمال، وذلك ضمن إطار التزام البلدية بتعزيز الصحة العامة للعمال.

وتضمنت الورشة الأولى، مسابقة تنشيطية للعمال، وتوزيع جوائز متنوعة على العمال بهدف تثقيفهم وإسعادهم وتعزيز التواصل الفعال بين البلدية وكافة شرائح المجتمع.

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