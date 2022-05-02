شرطة أبوظبي تحتفي بـ «يوم العمال العالمي»

المصدر: أبوظبي - البيان

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احتفلت شرطة أبوظبي بيوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو كل عام. وكرمت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية عدداً من العمال والمستخدمين ووزعت عليهم الهدايا تقديراً لجهودهم في مسيرة التنمية والتطور. وأوضح العميد محمد ضاحي الحميري مدير مديرية المرور والدوريات أن التكريم يأتي من منطلق حرص شرطة أبوظبي على تعزيز قيم مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه، لتعزيز قيمة الاحترام وبناء الإنسان. ولفت إلى حرص المديرية المستمر على تقدير الخدمات والجهود التي يقدمها العاملون في مختلف المجالات، مؤكداً أن التكريم يمثل لفتة شكر وعرفان لجهود العمال والمستخدمين المتفانية وإخلاصهم في العمل

ونفذت المديرية نقاط توعية مرورية ميدانية للسائقين من فئة العمال في الظفرة على طريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي تزامناً مع يوم العمال العالمي. وأوضح العقيد محسن سعيد المنصوري مدير إدارة مرور الظفرة بمديرية المرور والدوريات أن التوعية ركزت على أهمية الالتزام بعدم الانعطاف إلى اليسار والالتزام بخط السير وعدم الانشغال بغير الطريق وإعطاء الأولوية للمشاة وتّم توزيع البروشورات التوعوية والهدايا على المستفيدين. وعقد فرع العلاقات العامة بإدارة مرور الظفرة محاضرة توعية لسائقي الشاحنات وعمّال الشركات بالتنسيق مع شركات الجابر بمدينة زايد، وذلك في إطار حرص شرطة أبوظبي المستمر على تعزيز السلامة المرورية للعمال ولجميع فئات المجتمع.

ونفذت مديرية شرطة العين بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي مبادرة بتوزيع عدد من المظلات على العمال في منطقة زاخر بالعين تزامناً مع يوم العمال العالمي.

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