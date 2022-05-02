الإمارات تشارك العالم احتفاله بـ«يوم العمال»

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

ت + ت - الحجم الطبيعي

شاركت دولة الإمارات العالم الاحتفال باليوم العالمي العمال، الذي يصادف الأول من مايو في كل عام، وسط إنجازات وطنية بارزة والتزام قوي في حفظ حقوق العمال، وتوفير الرعاية العادلة التي كفلت حصولهم على حقوقهم وتراعي سلامتهم وصحتهم المهنية، وباعتبار الدولة من أكبر أسواق العمل، ومن أهم الوجهات الرئيسية التي يقصدها الباحثون عن عمل من مختلف دول العالم.

وحظيت الإمارات بهذه المكانة بين قلوب ملايين العمال الذي يتوافدون للحصول على فرصة عمل فيها بفضل جهودها في مواكبة متغيرات سوق العمل وتحديث منظومة القوانين والتشريعات التي تسهم في توفير الحماية للحقوق العمالية، سواء لفئات العمالة المساعدة أو العمالة الأخرى في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وبالتوازي مع ضمان مصالح أصحاب العمل.

ويعد المرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل «قانون العمل الإماراتي 2021» أحدث الشواهد على حرص الدولة على حقوق العمال وسلامتهم، والذي يعتبر أكبر تحديث من بين قوانين تنظيم علاقات العمل في الدولة.

وأرسى القانون الجديد عدداً من التشريعات التي يلزم بها صاحب العمل للحفاظ على صحة العامل وسلامته وضمان حقوقه، ووفقاً لـ«قانون العمل الجديد» في الإمارات، لا يجوز لصاحب العمل استعمال أي وسيلة من شأنها إجبار العامل أو حمله عنوة أو تهديده بأي عقوبة، للعمل لديه، كما لا يجوز إجبار العامل على تقديم خدمة أو القيام بعمل رغماً عن إرادته، كما حظر القانون التنمر أو التحرش الجنسي أو ممارسة أي عنف جسدي أو لفظي أو نفسي تجاه العامل من قبل صاحب العمل أو رؤسائه في العمل أو العاملين معه أو زملائه.

تعديلات

واستحدث المرسوم العديد من التعديلات التي نص عليها قانون العمل الإماراتي 2021 الجديد، حيث استحدث أنماطاً جديدة للعمل تتيح لأصحاب العمل تلبية احتياجاتهم من العمالة.

كما أوجب المشرع الإماراتي على صاحب العمل تحمل رسوم وتكاليف الاستقدام والاستخدام وعدم تحصيلها من العامل بأي صورة.

إنسانية

وتنتهج الإمارات نهج الإنسانية والتسامح في جميع سياساتها، كما تولي حقوق العمال اهتماماً بالغاً، مما دفع عدد كبير من العمال إلى أن يقصدوها لأنهم سيعيشون تحت مظلة تحفظ لهم كافة حقوقهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز