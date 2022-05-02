«دفاع مدني» أم القيوين يؤكد جاهزيته التامة

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

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أكد العقيد الدكتور سالم حمد بن حمضة مدير إدارة الدفاع المدني بأم القيوين، أن الإدارة أكملت استعداداتها لاستقبال مناسبة عيد الفطر المبارك، من خلال توزيع فرق العمل ووضعها على أهبة الاستعداد، لمجابهة أية حرائق قد تحدث، مشدداً على ضرورة تركيب كواشف الدخان في المنازل، والتي تخفف وتقي من الحوادث والإصابات البليغة والخطرة، خصوصاً حوادث الحريق التي تقع داخل المنازل بسبب تركيب خيم بداخلها غير مطابقة لاشتراطات الأمن والسلامة، مناشداً الأسر بضرورة مراعاة أطفالهم وعدم تركهم يعبثون بالأدوات الكهربائية داخل المطابخ، والقرب من الأدوات المنزلية التي تعمل بالتيار الكهربائي، ما يشكل خطورة على حياتهم وعلى كافة أفراد الأسرة، والتأكد من فصل التيار الكهربائي عن كافة الأجهزة الكهربائية بعد استخدامها، وعدم الاقتراب من الشرفات تجنباً لحوادث السقوط، كما ناشد ربات البيوت عدم وضع المباخر داخل خزانة الملابس، ما يشكل خطراً على حياة الأسرة.

ودعا مدير دفاع مدني أم القيوين، مرتادي الشواطئ خلال عطلة العيد إلى الابتعاد عن المناطق المحددة باللافتات التحذيرية من قبل الجهات المختصة في الإمارة، والتي تبين عدم السباحة فيها.

كما دعا بن حمضة مرتادي الحدائق إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند القيام بعملية الشواء حتى لا يتعرضوا للحرائق، كما نبه أولياء الأمور بعدم السماح لأبنائهم بالعبث بالمفرقعات النارية داخل الساحات وبالقرب من المنازل، وعدم شرائها لهم، لأنها تشكل خطراً عليهم وعلى الآخرين، خصوصاً في الأعياد.

مبادرات

وأضاف مدير إدارة الدفاع المدني أن هناك الكثير من المبادرات وحملات التوعية التي نظمتها فرق الدفاع المدني خلال شهر رمضان المبارك لكافة شرائح المجتمع من مؤسسات وهيئات ومدارس وأسر، تتمثل في برامج توعية وتدريب لتعريف الجمهور كيفية استخدام الطفايات اليدوية والتعامل مع أنواع الحرائق المختلفة المنزلية والوقائية، إضافة إلى عمليات الإخلاء، وذلك من خلال الزيارات التي تقوم بها للأسر، ولعل أبرزها مبادرة «لسلامتكم نحن جاهزون»، و«رمضان أمان»، و«لسلامتكم نخن نزوركم»، والتي استهدفت ربات البيوت وشملت 4 مناطق في الإمارة، ومبادرة «إفطار صائم».

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