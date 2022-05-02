شرطة دبي تدعو إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقدمت القيادة العامة لشرطة دبي بأصدق التهاني والتبريكات إلى قيادة الإمارات الرشيدة، وإلى كافة المواطنين والمقيمين في بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات.

ودعا معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، كافة أفراد الجمهور إلى الالتزام بنهج القيادة الرشيدة بتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال التواجد في الأماكن السياحية والشواطئ والمراكز التجارية، واتباع إرشادات السلامة العامة والتعليمات ذات الصلة، حفاظاً على الإنجازات التي حققتها الدولة في السيطرة على الجائحة.

نشر الدوريات

وأكد معالي الفريق المري استعداد القيادة العامة لشرطة دبي لاستقبال عيد الفطر عبر تكثيف ونشر الدوريات على الطرق الداخلية والخارجية للإمارة، وفي الأسواق.

وثمن معاليه جهود ضباط شرطة دبي وكافة موظفيها في السهر على راحة المواطنين والمقيمين والزوار خلال إجازة عيد الفطر السعيد.

وحث معاليه مستخدمي الطريق على أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة لتجنب الحوادث المرورية وارتكاب بعض المخالفات الخطرة كالسرعة الزائدة والقيادة بطيش.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز