«كهرباء دبي» تهنئ القيادة والمواطنين والمقيمين بالعيد

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقدم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بالتهنئة إلى القيادة الرشيدة وإلى المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال معالي الطاير: «يشرفني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام، وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها، بمناسبة عيد الفطر المبارك. وندعو المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على دولة الإمارات العربية المتحدة بالخير واليمن والبركات، وأن يحقق أماني وتطلعات الأمتين العربية والإسلامية وجميع الشعوب في عالم يسوده السلام والأمن والازدهار».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز