بلدية دبي: 51 مفتشاً ومراقباً لاشتراطات الصحة والسلامة في العيد

المصدر: دبي - وائل نعيم

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تنفذ الكوادر الرقابية الهندسية والفنية والتخصصية التابعة لإدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي خطة الرقابة الموضوعة لعطلة عيد الفطر من خلال 51 مفتشاً ومراقباً ميدانياً، وبإشراف 9 مختصين وقياديين ورؤساء فرق لضمان تغطية الرقابة على الأنشطة ذات الصلة، والمتمثلة في مراكز التسوق والمنشآت الفندقية، ومقاهي الشيشة والصالونات الرجالية والنسائية، ومراكز اللياقة البدنية، ومناطق الألعاب والفعاليات ودور السينما، إضافة إلى أماكن التسلية والترفيه (بلياردو، سنوكر، بولينغ.. إلخ)، ومراكز التدليك والاسترخاء، ومؤسسات المنتجات الاستهلاكية.

اشتراطات

ويقوم مفتشو البلدية بالرقابة على الاشتراطات ذات الخطورة العالية والمتعلقة بـ: جودة الهواء الداخلي، وجودة أنظمة المياه، والضوضاء، والسلامة العامة، كذلك سلامة مناطق الألعاب والفعاليات، والتنظيف والتطهير والتعقيم، والرقابة على الأماكن المخصصة للتدخين، إضافة إلى سلامة المنتجات الاستهلاكية، والممارسات الآمنة للعاملين في مجال الصحة والسلامة.

وأوضحت بلدية دبي أن المفتشية يقومون بالرقابة على تلك الاشتراطات وإرسال التقارير إلى الأنشطة ذات الصلة من خلال المنصات والأنظمة الذكية المتاحة لدى بلدية دبي، والتشديد على ضرورة التزام كافة الأنشطة بالأدلة الإرشادية والتعاميم والتنويهات الصادرة عن بلدية دبي/إدارة الصحة والسلامة، والمتاحة على الموقع الإلكتروني للبلدية.

توعية

وأشارت بلدية دبي إلى أنه تم نشر مقتطفات توعوية على كافة مواقع التواصل الاجتماعي لبلدية دبي بهدف توعية الجمهور من مرتادي أماكن الاحتفالات بمتطلبات الصحة والسلامة، وتهيب بلدية دبي بالجمهور للإبلاغ عن أية ممارسات خاطئة تخص الصحة والسلامة من خلال القنوات المعتمدة لديها (كالهاتف المجاني لمركز الاتصال 800900 أو التطبيق الذكي لبلدية دبي).

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