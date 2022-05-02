شرطة دبي توزّع كسوة العيد على النزيلات بالشراكة مع «زووم»

المصدر: (دبي - البيان)

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وزعت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بشرطة دبي، بالشراكة مع «متاجر زووم»، كسوة العيد على نزيلات سجن النساء، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد. وحضر تسليم الكسوة، العقيد جميلة الزعابي، مدير سجن النساء، والدكتور عادل العلي، مدير أول لإدارة الصحة والسلامة والبيئة في «إينوك»، وعدد من الضباط والأفراد من الجانبين.

وأكدت العقيد جميلة الزعابي، حرصهم على إشراك النزيلات بمختلف المناسبات المجتمعية، الدينية والوطنية، وخلق بيئة اجتماعية تهون عليهن قضاء محكوميتهن، وتشعرهن بالمحبة والألفة، وتدخل الفرحة على قلوبهن.

وأضافت: «الهدف من العقاب إصلاحي بالمقام الأول، ولا بد من أن يترافق معه برامج تأهيلية وتدريبية وتوجيهية، إضافة إلى مد يد العون بالأعمال الخيرية والإنسانية، ليتمكن من استعادة الثقة بأنفسهن وبالمجتمع على حد سواء، والعودة إلى جادة الصواب».

وتوجهت العقيد الزعابي بالشكر إلى متاجر زووم إينوك، لمساهمتها الإنسانية، وحرصها على تأدية مسؤوليتها المجتمعية اتجاه المجتمع.

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