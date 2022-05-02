تطبيقات الذبائح حلول لتوفير الجهد والوقت

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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تعتبر التطبيقات الذكية المعتمدة لشراء وتسليم وتقطيع الذبائح من الماشية حلاً جيداً يوفر الوقت والجهد للمستهلكين مع توفير عوامل أمان صحية، خصوصاً مع زيادة الطلب أيام الأعياد والمواسم، وقد برزت تطبيقات «ذبيحتي، ذبائح الجزيرة، وذبائح الإمارات، وحلال» تحت إشراف بلدية أبوظبي، لتوفر حلولاً ذكية وتسلم الذبيحة إلى المستهلك خلال ساعات، وتتيح تحديد النوعية والسعر والوزن وطريقة التقطيع، وهذه الخدمات الذكية أوجدت قبل جائحة كورونا بهدف إسعاد المتعاملين والتخفيف على المقاصب وتقليل الازدحام وتوفير الوقت والجهد.

في السياق، أشارت بلدية مدينة أبوظبي إلى أنها وضعت تطبيقات ذكية لطلب الذبائح في خدمة الجمهور، ويتم توصيل الذبائح عبر هذه التطبيقات مجاناً، كما تقوم المسالخ بتجهيز طلبات الجمهور وإيصالها إلى منازلهم، داعية أفراد المجتمع إلى أهمية الاعتماد على التطبيقات الذكية للاستفادة من الخدمات التي توفر لهم الراحة والخدمة المتكاملة، وفي الوقت ذاته تسهم هذه التطبيقات في رفع مستوى الوقاية من الاختلاط بالآخرين وتحقيق التباعد الاجتماعي المطلوب.

ويعتبر تطبيق «ذبيحتي» من أشهر التطبيقات في الدولة، وهو مسجل لدى وزارة تنمية المجتمع، ضمن برنامج الأسر المنتجة، ويتسم التطبيق ببساطته وسهولته في التعامل، حيث يوفر الاختيار من أنواع متعددة من الأغنام، وطريقة التقطيع، والتغليف، وإيصالها إلى باب المنزل، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لضمان عدم نقل عدوى أو تلوث ما، كما توفر الصفحة الخاصة بالتطبيق العديد من وصفات الطعام الشهية.

وتكمن فكرة التطبيق في شراء الذبائح من مزارع المواطنين، بالتعاون مع خدمة المزارعين التابعة لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وبالتالي ضمان لحم طازج وذي جودة عالية، كما يقدم التطبيق خدمة التبرع بالذبائح، بالتعاون مع برنامج حفظ النعمة التابع لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وتتبع هذه الخدمات الذكية إجراءات صارمة في التعامل مع منتجات اللحوم، لمنع التلوث، وضمان تحقيق شروط الصحة والسلامة العامة، حيث يخضع المنتج لرقابة بلدية أبوظبي.

في السياق، أكد قاسم الحوسني، وأحمد علي، وفهد العبري، أن التطبيقات الذكية حلول جيدة للمستهلكين، خصوصاً ممن ليس لديهم الوقت الكافي للذهاب إلى أسواق الأغنام والمسالخ، وهذه التطبيقات أيضاً تتمتع بقدر عالٍ جداً من السلامة والصحة العامة للذبائح، وتتيح خيارات متعددة للمستهلك من حيث السعر والوزن وطريقة التقطيع، ومن ناحية السعر فإنه مرتفع نسبياً عن سعر السوق للذبيحة من 70 وإلى 100 درهم، وهذه الزيادة تعتبر تنافسية في ظل توافر مميزات عديدة.

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