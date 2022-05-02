«نقل عجمان» تستكمل جاهزيتها للعيد

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

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استكملت هيئة النقل في عجمان استعدادها لاستقبال عيد الفطر المبارك ووضع جدول خاص بتقديم خدمة وسائل النقل، التي تشمل النقل العام والنقل البحري «عبرة عجمان» خلال إجازة عيد الفطر المبارك، ووضعت الهيئة سعادة المتعاملين من أهم أولوياتها بتوفير القنوات الذكية للوصول إلى خدمات النقل المتنوعة، حيث يمكن الحصول على مركبات الأجرة ومركبات النقل النسائي «مهرة للأجرة»، وسواري ليموزين تطبيق «route»، بالإضافة إلى خدمة حافلة تحت الطلب عن طريق تطبيق «Ajman BOD»، كما يمكن التواصل مع الهيئة على مدار الساعة عن طريق الاتصال بمركز الاتصال، أما بالنسبة لمواعيد مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات، فسيتوقف المركز عن العمل أول ثلاثة أيام العيد، وسيتم استئناف العمل بتاريخ 4 شوال لخدمات فحص المركبات فقط. وعن مواعيد عمل وسائل النقل البحري «عبرة عجمان» في محطات الزوراء والراشدية والصفيا من السبت إلى الجمعة من الساعة 6:00 صباحاً وحتى 10:00مساءً، أما محطة المارينا فستكون مواعيد عملها من الساعة 2:00 مساءً إلى 10:00 مساءً من السبت إلى الجمعة.

مواعيد

وذكرت الهيئة أنه تم تمديد مواعيد رحلات خطوط النقل العام الداخلية والخارجية، حيث ستبدأ الرحلات من بعد صلاة العيد 06:30 صباحاً، وتستمر حتى 03:00 فجراً لليوم التالي، أما بالنسبة للرحلات الخارجية فستبدأ من الساعة 7:15 صباحاً حتى 3:15 فجراً، وذلك لتغطية الإقبال الكبير من الجمهور لاستخدام وسائل النقل الجماعي خلال أيام العيد.

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