بلدية الحمرية تكثف الرقابة على الأسواق

المصدر: الشارقة – البيان

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أنجزت بلدية الحمرية الترتيبات والتجهيزات الخاصة باستقبال عيد الفطر السعيد، حيث واصلت فرق البلدية من مختلف الإدارات والأقسام خططها التشغيلية، التي تكللت باعتماد مدير البلدية كافة الإجراءات المتعلقة بتزيين المرافق العامة والدوارات بزينة العيد، وخطط التفتيش البلدية وتكثيف الزيارات المفاجئة والرقابة على الأسواق، إضافة إلى تهيئة شاطئ المدينة والحدائق العامة لاستقبال الزوار، كما نفذت 122 زيارة تفتيشية خلال شهر رمضان المبارك، إلى جانب العمل على تفتيش 34 مركبة توزيع في إطار تكثيف الدور الرقابي على مستوى الجانب الفني الغذائي.

من جهته، أكد مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية أن فرق عمل البلدية كثفت التحضيرات الجارية على مدار الساعة بهدف تفعيل الرقابة، وتوفير أفضل الأجواء المناسبة لهم، وفقاً لأعلى المعايير وأرقاها، لافتاً إلى أن البلدية ستواصل خلال عيد الفطر السعيد الزيارات التفتيشية المفاجئة والرقابة على أسواق ومطاعم المنطقة والبقالات ومنافذ البيع، من خلال فرق الطوارئ والاستجابة السريعة، وذلك لضمان تطبيق مختلف الإجراءات.

جهود

وأشار مبارك راشد الشامسي مدير البلدية إلى أن البلدية واصلت خلال شهر رمضان المبارك حملاتها التفتيشية والرقابية لضمان سلامة الغذاء، إلى جانب تقديم العناية الغذائية وإيصالها إلى درجات عالية من التطور، منوهاً بأن هذه الإجراءات جاءت في إطار حرص بلدية منطقة الحمرية على صحة المستهلك، كاشفاً عن تنفيذ عدد 122 زيارة تفتيشية خلال شهر رمضان المبارك، إلى جانب العمل على تفتيش عدد (34) مركبة توزيع في إطار تكثيف الدور الرقابي على مستوى الجانب الفني الغذائي، بهدف ضمان وصول غذاء سليم وآمن للمستهلكين.

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