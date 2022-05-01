رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يهنئ رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد والحكام بعيد الفطر السعيد

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفع معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أسمى آيات التهاني و التبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، وأولياء العهود بمناسبة عيد الفطر السعيد.

كما هنأ رئيس المجلس شعب دولة الامارات بهذه المناسبة السعيدة والشعوب العربية و الإسلامية كافة سائلا الله تعالى أن يعيده على الأمة الإسلامية والعائلة الإنسانية جمعاء بالخير و السلام و السعادة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز