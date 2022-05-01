حاكم أم القيوين يؤدى صلاة عيد الفطر بمسجد الشيخ أحمد بن راشد المعلا بمنطقة الراس

المصدر: وام

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يؤدي صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين صلاة عيد الفطر السعيد بمسجد الشيخ أحمد بن راشد المعلا بمنطقة الراس بأم القيوين.

ويؤدى الصلاة إلى جانب سموه .. عدد من الشيوخ و كبار المسؤولين و رؤساء و مدراء الدوائر المحلية و الاتحادية و المواطنين و المقيمين بأم القيوين.

و يستقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين بقصر سموه عصرا جموع المهنئين بهذه المناسبة المباركة من الشيوخ و كبار المسؤولين والمواطنين و أبناء الجاليات المقيمة بأم القيوين.

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