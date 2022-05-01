حاكم الشارقة يؤدي صلاة عيد الفطر بمصلى البديع

المصدر: وام

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يؤدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صلاة عيد الفطر السعيد بمصلى البديع في مدينة الشارقة.

و يؤدي الصلاة إلى جانب سموه.. سمو الشيوخ و كبار المسؤولين في الشارقة و جموع المصلين من المواطنين و المقيمين أبناء الجاليات العربية والإسلامية.

و يستقبل صاحب السمو حاكم الشارقة عقب صلاة عيد الفطر السعيد بقصر البديع العامر على مدى يومين جموع المهنئين بهذه المناسبة المباركة من الشيوخ و أصحاب المعالي و السعادة و كبار المسؤولين في الدولة و وجهاء و أعيان البلاد و جموع المواطنين و أبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمين في الدولة .

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